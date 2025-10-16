Uno Entre Rios | El País | Condena

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Un Tribunal de Chubut anuló una sentencia condenatoria porque detectó en su redacción el uso de Inteligencia Artificial (IA). Investigarán al magistrado.

16 de octubre 2025 · 11:48hs
Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

En la provincia de Chubut se conoció un fallo unánime de la Cámara Penal de Esquel que decidió anular de oficio una sentencia del juez Carlos Richeri dictada el 4 de junio, por la cual había condenado a Raúl Amelio Payalef a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por un robo simple.

El tribunal tomó la decisión este miércoles al constatar que el juez de primera instancia incluyó accidentalmente una frase que revela el uso de un asistente de Inteligencia Artificial (IA) generativa para redactar la resolución de puntos decisorios. A raíz de esto deberá realizarse nuevamente el juicio, con otro magistrado.

Condenaron a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Condenaron a Sabag Montiel y a Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández

Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

De acuerdo al parte de prensa de la Fiscalía de Esquel, los camaristas Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme ordenaron remitir el expediente al Superior Tribunal de Justicia, organismo que ejerce la superintendencia de la actividad de Richeri.

El STJ tiene la competencia para investigar y determinar el alcance de las graves consecuencias producidas en este proceso en virtud del uso incorrecto de la IA, que motivó la declaración de nulidad de la sentencia y del juicio que la precede, “con todo lo que ello significa para los justiciables, para la ciudadanía toda y para el Estado, responsable de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva".

LEER MÁS: La inteligencia artificial llegó para quedarse: peligros y posibilidades

Copiar y pegar

Según consignó el diario La Jornada de Chubut, la prueba más contundente del uso de la IA generativa fue un error, al incorporar a la sentencia una frase de la conversación con el asistente artificial: "Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar".

Los jueces de la Cámara advirtieron que esta evidencia ("cortar y pegar") deja una "brecha demasiado amplia" para determinar cuánto texto es atribuible a la IA Generativa (IAGen) y cuánto al juez, lo que tensiona la prohibición de delegar decisiones judiciales a sistemas automáticos. Es que la delegación de la función de juzgar violaría el principio de juez natural.

El error demostró, a los ojos del tribunal revisor, que el juez no ejerció correctamente la supervisión y el control humano obligatorio, suscribiendo la sentencia con la cita de la IA.

El no haber dejado constancia del uso de la IA, así como de lo requerido al asistente, “impide controlar la trazabilidad del razonamiento del juez, haciendo que la decisión se pueda equiparar a una respuesta meramente dogmática o inmotivada”.

Debido al "uso incorrecto de la IA" y las "graves consecuencias" producidas en el proceso, la Cámara ordenó remitir las actuaciones al Superior para que investigue el alcance de la falta ética del juez.

También advirtieron los camaristas que el magistrado pudo haber incumplido los recaudos de confidencialidad exigidos por el Acuerdo Plenario N° 5435 del STJ, al incluir nombres de las partes, testigos y peritos en el texto procesado por el asistente.

Condena Sentencia Inteligencia artificial
Noticias relacionadas
Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En La Rioja, el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio. 

La Rioja: el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio

Salió a la luz presunto vínculo entre Fred Machado y Lácteos Vidal, empresa que habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Ver comentarios

Lo último

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Ultimo Momento
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

La provincia
Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Dejanos tu comentario