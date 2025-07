Amplio rechazo a la intromisión de embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas

Embed "Peter Lamelas":

Por las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina pic.twitter.com/IGWNizSm77 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 22, 2025

Embed Absoluto repudio a las declaraciones del nuevo embajador de EEUU. Quiere que seamos una colonia Yanqui.

Fuera el "Virrey" Lamelas. https://t.co/HDgfB6UPes — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 22, 2025

Sobre este último punto, Lamelas alertó sobre la capacidad de cada provincia argentina de negociar acuerdos de inversión de manera autónoma y sugirió que esa metodología podría derivar en "prácticas de corrupción o alianzas estratégicas que perjudiquen los intereses estadounidenses», por lo que se comprometió a trabajar para mantener al gigante asiático «fuera del continente".

"Una de mis funciones como embajador sería viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobernadores", anticipó, lo que valió el repudio de los mandatarios de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Otro de sus objetivos fue Cristina Fernández. No sólo opinó que la expresidenta "tiene que recibir la justicia que se merece" sino que celebró la sanción impuesta por EE.UU al fijarle la prohibición de ingresar a ese país. Luego, buscó vincularla con el encubrimiento del atentado a la AMIA.

"Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento. Y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman". Aplaudo los esfuerzos de Milei para llegar al fondo de esto. Creo que necesitamos continuar investigando quién tuvo la responsabilidad por las bombas. Hay una orden de arresto contra miembros de Hezbollah», apuntó el flamante embajador.

Embed ARGENTINA SE RESPETA



La declaraciones del designado Embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lámelas, constituye una intromisión INACEPTABLE en nuestras decisiones soberanas.



El Presidente @JMilei debe rechazar su plácet y cartas credenciales. pic.twitter.com/IwPxheLQBC — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 23, 2025

Rápidamente, diputados de la oposición salieron a cuestionar estos dichos. El socialista Esteban Paulón impulsó inclusive un proyecto de declaración para repudiar los dichos y le reclamó al presidente Javier Milei que le rechace el placet a Lamelas.

"Argentina se respeta. Las declaraciones del designado Embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, constituyen una intromisión inaceptable en nuestras decisiones soberanas. El Presidente debe rechazar su plácet y cartas credenciales", escribió en la red X.

Las críticas al nuevo embajador

Sergio Ziliotto, citado gobernador de La Pampa, planteó: «Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EEUU en nuestro país. En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quién recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes, pilares de la institucionalidad pampeana. En La Pampa, no aceptamos ni aceptaremos intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos».

Wado de Pedro, senador nacional, afirmó: «Al futuro embajador de EE.UU. le molesta que seamos un país federal. Por eso promete meterse en la política interna y ‘visitar provincias’ para alinear gobernadores con Washington. Una intromisión inaceptable. Más grave aún, respalda la proscripción de Cristina Kirchner como parte del plan para garantizar que Milei siga en el poder. Una mano lava la otra: Milei cuida los negocios de Trump y Trump cuida su continuidad. Relaciones carnales versión 2025».

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, escribió: «En Tierra del Fuego, no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia».

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, criticó: «Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal. Entendemos que, al igual que el presidente y su séquito, desconoce la Constitución Nacional y las autonomías que ella establece para cada provincia, y su capacidad para tener relaciones diplomáticas o comerciales con el país que sea necesario y conveniente para la gente. Ni en La Rioja, ni en ningún lugar del suelo argentino, permitiremos que un extranjero, de Estados Unidos o de dónde sea, pretenda decidir por nuestro futuro y el de nuestros recursos».

La diputada Juliana Di Tullio: «¿Perdón? ¿Vendría a ser el representante DE otro país en el nuestro o el próximo “interventor” EN nuestro país? ¿Va a ayudar a Javier Milei que gane las elecciones manteniendo a @CFKArgentina su principal opositora presa? Vaya confesión! ¿Va a “visitar” a nuestras provincias para que tengan las inversiones extranjeras que ordene el “interventor”? Señor Presidente Milei, Ud es el jefe de Estado argentino, no el de una colonia. No acepte injerencias por parte de ningún país. Argentina es la patria de todos, defiéndala».

Cecilia Moreau, diputada nacional, apuntó: «Parece que los jefes de Milei le mandaron un supervisor… Lamelas en este video expone bien clarito el plan: -intervenir en la política interna de las provincias cortando la relación con otros países -perseguir a dirigentes opositores críticos a este Gobierno (no por nada Trump le impide el ingreso a EEUU a Cristina días antes de la condena y el FMI sale a pedir que lo voten a Milei) -y cercenar cualquier tipo de alternativa que ellos consideren de izquierda. Un escenario que remite a los peores momentos de nuestra historia reciente. Lo veníamos diciendo: con este gobierno no hay soberanía política, ni mucho menos independencia económica. Lo estamos comprobando. Esto es gravísimo, debe ser rechazado!».

Embed Le declaraciones del próximo embajador de los EE UU configuran una inadmisible interferencia en los asuntos internos del país, razón por la cual el Gobierno Argentino debe negarle el Placet. Todas las fuerzas políticas deberían manifestarse al respecto. También el Congreso. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) July 22, 2025

Ricardo Alfonsín, por su parte, manifestó: «Las declaraciones del próximo embajador de los EE UU configuran una inadmisible interferencia en los asuntos internos del país, razón por la cual el Gobierno Argentino debe negarle el Placet. Todas las fuerzas políticas deberían manifestarse al respecto. También el Congreso».

Embed No perdamos de vista la postura sobre Malvinas que expresó el embajador Lamelas. No parece muy "neutral". Hay que repudiarlo en la calle. pic.twitter.com/YNXCAP9zHW — Myriam Bregman (@myriambregman) July 23, 2025

Finalmente, la referente del Frente de Izquierda (PTS) Myriam Bregman, adelantó: «El Frente de Izquierda va a presentar en el Congreso un proyecto para repudiar los dichos del embajador de Estados Unidos. Hay que echar al FMI con la movilización popular porque a través suyo tienen el control del país. ¡Basta!».