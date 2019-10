Alberto Fernández: "Somos la esencia de lo que quiere el pueblo argentino"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, cerraron este jueves en Mar del Plata su campaña con vistas a las elecciones generales del próximo domingo.

En un escenario montado en la tradicional rambla de la ciudad balnearia, ambos candidatos compartieron el escenario con el postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta, quien aspira a la intendencia de General Pueyrredón. Tambien estuvo el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, junto a otros mandatarios provinciales.

"Con Cristina vamos a poner de pie a la Argentina. Hoy no es un día más para mí. Ni tampoco fue una experiencia más para alguien que abrazó la política desde los 14 años. Tengo grandes momentos guardados en mi memoria, como el día que conocí a Néstor y el día que me reencontré con Cristina Kirchner", arrancó su discurso Alberto Fernández.

"Me dijo Néstor en 2002: 'Seamos nosotros los que levantamos la bandera del mejor progresismo'. Allá por 2002 nos pusimos a convocar argentinos. Nos encontramos con muchos compañeros del peronismo y no peronistas, radicales, socialistas, y construimos una fuerza, que nos dio la victoria en 2003, en 2007 y volvió a ganar en 2011. Han pasado muchos años, pero está más viva que nunca, está aquí, porque somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere. Así, un día vino Cristina y me dijo 'Alberto es tu turno'. Gracias Cristina. Somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere", insistió Fernández.

Luego hizo un paralelismo con el gobierno actual: "Ellos representan los intereses de los bancos. Nosotros entre los bancos y los jubilados, elegimos los jubilados. Entre los bancos y la educación pública, elegimos la educación pública".

"El domingo tenemos que dar vuelta una página oprobiosa que se comenzó a escribir el 10 de diciembre de 2015. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar donde quedaron los cinco millones de pobres que deja Macri. Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad, y al que se cayó al pozo vamos a tenderle la mano para que vuelva a estar con nosotros", remarcó Fernández, y agregó: "Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Cada uno de ustedes deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes, para hacer una Argentina que vuelva a crecer".

"La esperanza a millones de argentinos"

"Hay una gran tarea que nos tendremos que dar en el futuro, trabajando en conjunto, sin egoísmos y con actitud convocante. Sin dudas esto es lo que viene a partir del domingo y por eso las expectativas son muy buenas”, expresó este jueves en Mar del Plata el gobernador Gustavo Bordet tras participar de cierre de campaña del Frente de Todos.

Asimismo sostuvo que era necesario tener “un mensaje convocante” a futuro para reconstruir la Argentina, “que realmente está muy complicada, no solo por los indicadores negativos, sino también por la desintegración social que ha ocurrido durante estos años. Nosotros tenemos expectativa de poder transitar los próximos cuatro años con un proyecto de país que nos permita crecer, desarrollarnos, pero también incluir socialmente. Creo que son las consignas más importante para los años que se avecinan”.

El gobernador, acompañado por la vicegobernadora electa Laura Stratta y el candidato a senador Edgardo Kueider, manifestó su convicción de que Alberto Fernández será el nuevo presidente. Dijo tener “mucha expectativa” por los proyectos que se podrán llevar adelante en conjunto, ya que comparte con Fernández no solo un proyecto político sino también de gestión. Asimismo, manifestó que espera que el actual presidente “esté a la altura” de las circunstancias para realizar una transición ordenada.

Luego de participar del acto de cierre de campaña del Frente de Todos, que se llevó adelante este jueves en Mar del Plata con la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner, Bordet aseguró que tiene “las mejores expectativas. Tenemos la satisfacción de haber transitado este proceso electoral con propuestas que alientan un modelo de crecimiento, desarrollo y generación de empleo; para dejar de lado este paradigma que nos rigió estos últimos años y que prioriza la especulación y la renta financiera”.

En continuidad con ello, afirmó que “el domingo empieza una nueva etapa en Argentina, con Alberto Fernández como presidente trabajando con todos los gobernadores. Estamos muy entusiasmados a pesar de las dificultades, que son muchas y no son sencillas de resolver, porque tenemos la capacidad de un equipo para llevar adelante una gran gestión de gobierno”, señaló.

“Es necesario devolver la esperanza a muchas personas que hoy realmente no la están pasando bien. Hay argentinos que han caído debajo de la línea de pobreza, todos los indicadores son negativos, no hay absolutamente nada que pueda rescatarse. Hay una gran tarea que nos tendremos que dar en el futuro, trabajando en conjunto, sin egoísmos y con actitud convocante. Sin dudas esto es lo que viene a partir del domingo y por eso las expectativas son muy buenas”, subrayó el gobernador.

En relación a nuestra provincia, indicó que “para Entre Ríos es clave” que Alberto Fernández sea presidente, porque comparte “el mismo proyecto político y una visión de la gestión, lo cual resulta muy importante. Tener un presidente que tiene la misma sintonía y la misma línea de acción y pensamiento, significa que vamos a poder generar muchas acciones de gobierno que no logramos hacer en estos cuatro años y que todo lo que hicimos lo podemos multiplicar”, remarcó.

Unidad

Realizando un análisis de lo recorrido Bordet manifestó que se dio un proceso dentro del justicialismo y también con otros partidos aliados, “con los cuales nos une una visión similar de la realidad y la necesidad de contar con un proyecto nacional popular, integrador. Hubo que deponer cuestiones personales para concluir en esta unidad”, expresó el mandatario.

Transición

Finalmente, el gobernador manifestó su deseo que la transición después de las elecciones sea “tranquila”. “Para eso la gente vota y se expresa. Hay que saber acatar el mandato de las urnas. Creo que lo que pasó después de las elecciones primarias fue justamente debido a un desconocimiento de lo que había decidido el pueblo mayoritariamente. Eso generó que haya corridas, devaluación y por ende más empobrecimiento de la población”, aseguró.

“Los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura necesaria después de la elección, para evitar empeorar la situación de quienes hoy están sufriendo mucho. Es una gran responsabilidad que espero sea interpretada por el presidente y así llevar adelante una transición ordenada y que el 10 de diciembre le entregue el mando a otro presidente, que será Alberto Fernández”, concluyó.