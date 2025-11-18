Uno Entre Rios | El País | carne

Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%

“Una pizza vale 35 mil pesos, todavía la carne es barata”, señalan desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores.

18 de noviembre 2025 · 22:52hs
Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%.

Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%.

El precio de la carne subió 15% en promedio en las últimas semanas y la perspectiva es que continúe en alza por la escasez de oferta y la perspectivas de la demanda externa, de acuerdo con fuentes del sector. Afirman que se deben adoptar "los precios internacionales".

"La carne subió desde octubre un 15%; la realidad es que tendríamos que ir de a poco a los precios internacionales, los precios se van a ir afianzando, no van a bajar y van a seguir subiendo", aseguró Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El dólar oficial subió $10 con relación al lunes y cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

Agregó que "hoy el Mercado Agroganadero de Cañuelas se mantuvo muy firme en los precios, con 8 mil cabezas".

La carne: "Más barata que una pizza"

En este contexto, afirmó que pese a la suba de precios, en el mostrador las ventas se sostienen: "Todavía no lo estamos viendo reflejado tan fuerte", aseguró. Agregó que "una pizza vale 35 mil pesos entonces todavía la gente ve que la carne es barata porque la picada vale 9 mil pesos el kilo, entonces se puede defender un poco".

Al respecto, señaló que el incremento tiene incidencia de acuerdo al corte de carne. Dijo que "hay tema de temporada, ahora la gente empieza a comprar más milanesa, algo de parrilla, churrasco entonces lo que es la parte del pecho del animal, que se usa para puchero, se empieza a vender menos y se le pone menos aumento y se le pone mas a la parte trasera del animal".

De este modo, afirmó que "hay cortes que suben más que el promedio" y observó que "el argentino va comprando antes, por la inflación que hubo y porque sabe que va a haber aumentos".

Pedace consideró que para recomponer el stock ganadero hace falta "una política previsible como ahora, que haya un rumbo, que no les mientan (a los productores), que no cierren exportaciones, que el dólar sea libre. Todo esto hace que el productor apueste al ganado".

Apuntó además a la demanda externa de la carne argentina: "los chinos empezaron a comprar bife de chorizo, están probando carne buena" y dijo que "en ese contexto nos vamos a quedar sin vacas" porque "hay menos campos ganaderos".

Por otra parte, explicó que "en Argentina se faenan animales muy chicos, de 300 kilos y en el mundo se trabaja con hacienda de 500 kilos. Estados Unidos requiere novillo pesado, grasa 3, que sea gordo".

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el precio de la carne y observó que "hacia el cierre del año volvió a observarse una aceleración: el precio aumentó 4,4% en octubre y 11,4% en los primeros diez días de noviembre, anticipando una nueva etapa de fuertes ajustes en el mercado minorista".

En ese sentido, señaló que "el descenso en el consumo interno de carne bovina está directamente asociado a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos". "Una evolución salarial limitada explica, en buena medida, la menor capacidad de consumo de los hogares y la consecuente contracción en la demanda de carne vacuna".

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), el promedio móvil 12 meses del consumo per cápita de carne bovina a septiembre de 2025 fue de 49,5 kg/año. En relación al promedio de los 12 meses anteriores la mejora fue de 4,4%. Aun así, este nivel se ubica 7,3% debajo de igual período de 2023.

carne precio oferta
Noticias relacionadas
El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. 

Indec: la inflación mayorista registró una leve suba en octubre

Fue confirmado procesamiento de Alberto Fernández  por la causa Seguros.

Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

destituyeron a la jueza julieta makintach por el escandalo en el juicio por maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

fallo de internet afecta a la red x y multiples sitios web

Fallo de internet afecta a la red X y múltiples sitios web

Ver comentarios

Lo último

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%

Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Ultimo Momento
Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%

Afirman que el precio de la carne seguirá en alza tras suba de 15%

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Diputados de la Nación entregó su máxima distinción al entrerriano Roberto Romani

Diputados de la Nación entregó su máxima distinción al entrerriano Roberto Romani

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Policiales
Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ovación
Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

La provincia
Diputados de la Nación entregó su máxima distinción al entrerriano Roberto Romani

Diputados de la Nación entregó su máxima distinción al entrerriano Roberto Romani

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Compra de patrulleros: Nos dejarán las deudas para nosotros, dijo Marcelo Casaretto

Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Dejanos tu comentario