Advierten que la desregulación de transporte "suena lindo pero desconectará regiones"

Un exministro de Transporte dijo que si el Estado no interviene, el transporte "queda para unos pocos y los abandonados son los argentinos".

En el Boletín Oficial de este lunes, el Gobierno Nacional publicó el decreto de desregulación del transporte con el objetivo de "lograr la liberalización y modernización, y su adaptación a la dinámica de transporte actual". Además, el decreto establece el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y paradas, y crea un nuevo registro online.

En ese marco, el legislador nacional consideró que la normativa "es clara: concentra en pocas manos el traslado de pasajeros y desconecta regiones y ciudades que no son comercialmente competitivas del país federal". Giuliano fue titular de la cartera de Transporte desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández.

"¿Por qué se produciría la concentración? Las grandes empresas van a bajar tarifas hasta que desaparezca la competencia para después manejar la tarifa a su gusto, y la posibilidad de que te compres una combi y lleves pasajeros en una traza competitiva es muy remota", respondió Giuliano.

Transporte y federalismo

Además, mencionó que al abandonar al transporte como servicio público "no habrá obligación de frecuencias ni de conexión en áreas o poblaciones que no sean rentables", y ejemplificó: a quienes el Gobierno les otorgaba una ruta rentable tenían la obligación de conectar áreas menos comerciales, pero con el nuevo DNU "no habrá tal obligación y eso afecta a regiones y usuarios del país federal".

Finalmente, apuntó a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Los genios de la economía, los especialistas en temas de crecimiento económico con y sin plata tienen como premisa que el mercado se regula solo. Lamento comunicarles que si el Estado no interviene, el transporte queda para unos pocos y los abandonados son los argentinos", completó Giuliano.