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A pesar de la suba, Javier Milei celebró el 1,9% de la inflación de septiembre

El presidente Javier Milei se mostró eufórico en las redes, donde publicó una foto acompañado de una leyenda, celebrando la inflación del mes de septiembre.

13 de octubre 2026 · 18:05hs
A pesar de la suba

A pesar de la suba, Javier Milei celebró el 1,9% de la inflación de septiembre. 

El presidente Javier Milei celebró el dato de la inflación de septiembre, el cual marcó 1,9 %, a pesar de haber anotado un alza de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) respecto de agosto.

LEER MÁS: "Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir", dijo Javier Milei

Qué escribió Javier Milei

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mandatario publicó una foto en la que se muestra eufórico respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes.

Además, añadió una leyenda en la que escribió: “Seguimos domando a la inflación”.

Sin embargo, el dato no fue el mejor para el Gobierno, dado que el costo de vida volvió a acelerarse y quedó más cerca del 2% que del cero que había prometido el Jefe de Estado.

La tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

Javier Milei Inflación septiembre
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