Un sismo de 4,8 sacudió Nueva York y sus alrededores

De acuerdo a los expertos, esta actividad sísmica no es común en esta zona del país y se destacó que este fue el sismo más fuerte en esta región desde Buffalo, en 2023 , cuya magnitud alcanzó los 3,8 puntos. Se trata del temblor más fuerte de los últimos 40 años .

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que su equipo evalúa los impactos del sismo y afirmó que se actualizarán las informaciones en el transcurso del día. Por su parte el alcalde de la ciudad de Nueva York, Fabien Levy, señaló que no se reportaron impactos de gravedad en el ejido urbano, mientras que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, activó el centro de operaciones de emergencia del Estado e instó a la ciudadanía a no llamar al 911 a no ser de que se trate de una situación crítica.

Embed "New York":

Porque se registró un sismo de magnitud 4.8, con epicentro en New Jersey, el cual se sintió en estados aledaños. pic.twitter.com/GpOaCM75DN — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 5, 2024

Por su parte, se determinaron rutas de tránsito rápido y se suspendieron servicios esenciales para revisar la seguridad de las infraestructuras que se movieron durante el temblor. Por el momento, no especificaron un marco temporal para la reanudación del servicio. También se reportaron demoras en el servicio de trenes, subterráneos y aeropuertos.

Afortunadamente, a pesar del susto inicial y la movilización de los servicios de emergencias, no se reportaron heridos y se confirmó la ausencia de reportes iniciales de daños significativos, aunque las inspecciones durarán todo el día. Tras esta situación, la ciudad de Nueva York emitió un alerta de emergencia e instó, por precaución, a los vecinos a permanecer en sus casas al ser que existen probabilidades de réplicas.

Finalmente el presidente, Joe Biden, se encuentra monitoreando los posibles impactos y se confirmó el contacto de la presidencia con oficiales federales, estatales y locales para mantenerse actualizados sobre el suceso.