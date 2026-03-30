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Se cumplieron multitudinarias protestas contra Donald Trump

Millones de personas marcharon en ciudades de Estados Unidos contra políticas bélicas y autoritarias de Donald Trump. Robert De Niro al frente de la marcha en Nueva York

30 de marzo 2026 · 12:29hs
Millones de personas marcharon en ciudades de Estados Unidos contra políticas bélicas y autoritarias de Donald Trump. Robert De Niro al frente de la marcha en Nueva York

Millones de personas marcharon en ciudades de Estados Unidos contra políticas bélicas y autoritarias de Donald Trump. Robert De Niro al frente de la marcha en Nueva York
Millones de personas marcharon en ciudades de Estados Unidos contra políticas bélicas y autoritarias de Donald Trump. Robert De Niro al frente de la marcha en Nueva York

Millones de personas marcharon en ciudades de Estados Unidos contra políticas bélicas y autoritarias de Donald Trump. Robert De Niro al frente de la marcha en Nueva York

Millones de personas marcharon en distintas ciudades de Estados Unidos contra Donald Trump, en rechazo a lo que consideran un giro autoritario y tras el inicio de la guerra en Irán.

Las movilizaciones forman parte del movimiento “No Kings”. Es la tercera protesta en menos de un año. Las protestas también se replicaron en Europa y podrían crecer de cara a las elecciones legislativas. Los detractores cuestionan el uso del poder, la política migratoria y la militarización.

Donald Trump. 

"Cuba es el siguiente", advirtió Donald Trump tras atacar Venezuela e Irán

Robert De Niro convoca a la Marcha No Kings en contra de Donald Trump y sus actitudes autoritarias

Robert De Niro convoca a una Marcha contra Donald Trump

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El apoyo al presidente ronda el 40%. "Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo. Estamos aquí porque sentimos que la Constitución está bajo amenaza de múltiples maneras distintas.

LEER MÁS: Robert De Niro convoca a una Marcha contra Donald Trump

Las cosas no son normales. No están bien" — veterano militar de 36 años "No queremos un mundo gobernado por reyes... que toman decisiones desde las alturas" — Andrea Nossa, investigadora de 29 años.

"Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra". — Naveed Shah, de Common Defense, una asociación de veteranos que forma parte del movimiento "No Kings". "En casa, hemos sido testigos de cómo ciudadanos fueron asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Hemos visto familias destrozadas y comunidades de inmigrantes convertidas en blanco de ataques. Todo en nombre de un solo hombre que intenta gobernar como un rey".

Robert De niro macha contra Donald Trump

De Niro a la cabeza

El actor estadounidense Robert De Niro se puso al frente de una multitudinaria manifestación en el corazón de Nueva York bajo el lema “No Kings” (Sin reyes), una convocatoria que buscó cuestionar el estilo de liderazgo y las políticas del presidente Donald Trump. La protesta, que reunió a miles de personas en Times Square, tuvo como objetivo denunciar lo que los organizadores describen como un avance autoritario y perjudicial para los sectores más vulnerables de Estados Unidos.

Además de De Niro, la marcha contó con la presencia de figuras reconocidas del espectáculo y el activismo político, como la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen, quienes desde hace años se muestran críticos del exmandatario republicano. La movilización se inició en Times Square y avanzó hasta el Central Park, donde se montó un escenario para los discursos centrales.

En su alocución, De Niro elevó el tono contra Trump, a quien calificó de “diabólico” y de haberse enriquecido a costa de los votantes estadounidenses. El actor sostuvo que el exmandatario impulsó un modelo que beneficia a una élite económica cercana al poder, mientras se deterioran las condiciones de vida de amplios sectores de la población, con aumentos en el costo de alimentos, energía y vivienda.

macha contra Donald Trump

Críticas al modelo económico y al estilo de liderazgo

El protagonista de “Taxi Driver” y “El Padrino II” apuntó contra lo que consideró un intento de Trump por gobernar “como un rey”, sin controles y con fuerte presión sobre el Congreso y los organismos del Estado. En ese sentido, reclamó frenar cualquier intento de concentración de poder y recuperar el rol de los contrapesos institucionales en la democracia estadounidense.

  • De Niro cuestionó la inflación y el encarecimiento del costo de vida tras la pandemia de COVID-19.
  • Denunció la pérdida de acceso a la atención médica para los sectores más vulnerables.
  • Se pronunció contra las “guerras innecesarias” que, según dijo, desvían recursos y provocan víctimas civiles.
  • Apuntó a los vínculos de Trump con empresarios y aliados políticos cuestionados.

El actor también criticó lo que describió como el uso de “matones del gobierno” para reprimir la protesta social, al tiempo que advirtió que el avance de este tipo de liderazgo solo es posible por la complicidad de legisladores y funcionarios temerosos de perder sus cargos y privilegios.

“A Trump hay que detenerlo. No puede hacer todas las cosas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Es diabólico”, sostuvo De Niro ante la multitud en Central Park.

La protesta “No Kings” se inscribe en una larga serie de manifestaciones y pronunciamientos de artistas e intelectuales estadounidenses que, desde distintos espacios, cuestionan la figura de Trump y advierten sobre los riesgos de la polarización política y el deterioro institucional. El discurso de De Niro, aplaudido por miles de manifestantes, volvió a colocarlo como una de las voces más críticas del universo cultural hacia el exmandatario republicano.

Donald Trump Irán Robert De Niro Marcha
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