Uno Entre Rios | El Mundo | Qatar

Qatar insta a un cese del fuego en Gaza tras "respuesta positiva" de Hamás

Qatar pide un cese del fuego tras una "respuesta positiva" de Hamás, mientras Israel no responde y continúan los ataques sobre civiles en Gaza.

19 de agosto 2025 · 13:27hs
Qatar insta a un cese del fuego en Gaza tras respuesta positiva de Hamás.

Qatar insta a un cese del fuego en Gaza tras "respuesta positiva" de Hamás.

Qatar, uno de los mediadores clave en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, subrayó este martes la urgencia de alcanzar un acuerdo de cese del fuego, luego de que el grupo palestino diera una "respuesta positiva" a una propuesta. Israel, por su parte, aún no ha emitido una respuesta oficial mientras su ejército se prepara para una nueva ofensiva en algunas de las zonas más densamente pobladas del enclave.

La posibilidad de una escalada militar en áreas que albergan a cientos de miles de civiles ha generado fuertes críticas tanto dentro de Israel como en la comunidad internacional. La mayoría de los palestinos, agotados tras casi dos años de guerra, no encuentran refugio seguro en Gaza, ni siquiera en las zonas humanitarias designadas.

El Papa León XIV habló ante cientos de fieles en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.

"No respondan a la violencia con venganza", pidió el Papa León XIV

El embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del Libertador

Embajador argentino en España gritó "Viva el rey" en el acto de San Martín

LEER MÁS: Entrerriana en Israel: "Irán quiere que desaparezcamos"

Qatar presiona por una tregua en Gaza tras gesto de Hamás

Franja de Gaza (1).jpeg

En Israel, cientos de miles de ciudadanos protestaron el domingo ante la preocupación de que una nueva ofensiva ponga en mayor riesgo a los rehenes aún retenidos en Gaza. De los 50 que se cree permanecen en manos de Hamás, sólo se considera que unos 20 continúan con vida.

"Si esta propuesta de cese del fuego fracasa, la crisis se agravará", advirtió Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, quien confirmó que aún no han recibido respuesta por parte del gobierno israelí.

Propuesta casi idéntica a la de EE. UU.

Al-Ansari señaló que Hamás había aceptado los términos en discusión, aunque no dio detalles. Indicó, sin embargo, que la propuesta es "casi idéntica" a una previamente presentada por el enviado estadounidense Steve Witkoff.

La iniciativa estadounidense contemplaba un cese del fuego de 60 días, durante el cual se liberaría a parte de los rehenes y se negociarían los términos para un alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes restantes.

"Si llegamos a un acuerdo, no se debe esperar que se implemente instantáneamente", agregó al-Ansari. "Aún no estamos allí".

La declaración refleja una posición cautelosa, un día después de que Egipto (el otro país árabe que media en las conversaciones) informara que está impulsando un acuerdo por fases. El primer ministro de Qatar también se ha unido a las negociaciones entre los líderes de Hamás y los mediadores árabes.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, Witkoff ha sido invitado a reincorporarse a las conversaciones. El enviado estadounidense se había retirado de las negociaciones hace menos de un mes, acusando a Hamás de actuar de mala fe. Aún no está claro si Witkoff ha aceptado la invitación.

Un alto funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a declarar públicamente, sostuvo que la posición de Israel "es consistente y no ha cambiado".

"Israel exige la liberación de los 50 rehenes de acuerdo con las directrices establecidas por el Gabinete para poner fin a la guerra", afirmó.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que se necesita una ofensiva final para "completar la derrota de Hamás", prometiendo no cesar hasta recuperar a todos los rehenes y desarmar al grupo islamista.

Continúan los ataques y aumentan las víctimas

Mientras tanto, la violencia persiste en Gaza. Hospitales locales informaron haber recibido los cuerpos de 28 palestinos muertos este martes, incluidos mujeres y niños, como resultado de ataques israelíes en distintas zonas del territorio, entre ellas Deir al-Balah, Jan Yunis y puntos cercanos a centros de distribución de ayuda humanitaria.

Nueve personas murieron mientras buscaban asistencia, según funcionarios de los hospitales Nasser, Awda y al-Aqsa. Uno de los ataques aéreos nocturnos en Muwasi (una zona donde se refugian cientos de miles de civiles) mató a una familia entera: padre, madre y tres hijos.

"Una familia entera desapareció en un instante. ¿Cuál fue su culpa?", lamentó entre lágrimas Majed al-Mashwakhi, abuelo de los niños.

La Fundación Humanitaria de Gaza (una organización estadounidense respaldada por Israel y principal distribuidora de ayuda desde mayo) opera en algunos de los sitios atacados. Ni la fundación ni el ejército israelí respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre estas muertes.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y compuesto por profesionales médicos, el número total de fallecidos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 superó los 62.000 el lunes. El ministerio señala que mujeres y niños constituyen aproximadamente la mitad de las víctimas. Esta cifra no distingue entre civiles y combatientes.

Además, al menos 266 palestinos (154 adultos y 112 niños) han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde el inicio del conflicto, según datos del mismo ministerio. En las últimas 24 horas, tres personas murieron por hambre.

Entrega de ayuda sigue siendo crítica

La crisis humanitaria se agrava mientras los grupos de ayuda enfrentan enormes desafíos para ingresar suministros. Israel impuso un bloqueo total en marzo y solo permitió la reanudación limitada de la ayuda más de dos meses después. El martes, el organismo militar israelí Cogat reportó la entrada de 370 camiones de ayuda a Gaza, por debajo de los 600 diarios que las Naciones Unidas consideran necesarios.

Con las rutas terrestres restringidas desde que Israel tomó el control del cruce de Rafah en mayo, se han intensificado los esfuerzos para entregar ayuda por mar y aire. Cogat informó que, con la colaboración de Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Francia, se lanzaron 180 palés de ayuda aérea sobre Gaza. Sin embargo, la ONU considera estos lanzamientos costosos, ineficientes y peligrosos para la población civil.

Este martes, también zarpó desde Chipre un barco con 1.200 toneladas de alimentos hacia el puerto israelí de Ashdod. La carga incluye pasta, arroz, productos enlatados y alimentos para bebés, todos previamente inspeccionados en Chipre.

La situación de los trabajadores humanitarios es igualmente alarmante. La ONU advirtió que están bajo creciente riesgo: 383 han muerto en 2024 en todo el mundo, casi la mitad en Gaza.

Qatar Israel Franja de Gaza
Noticias relacionadas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump y apoyó la cumbre trilateral con Vladimir Putin

Volodímir Zelenski y Donald Trump se reunirán en Washington tras la cumbre EE.UU y Rusia

Uruguay: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para permitir la eutanasia y ahora pasa al Senado.

Uruguay: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para permitir la eutanasia y ahora pasa al Senado

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión.

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión

Cherry Vann, primera mujer y lesbiana en ser elegida Arzobispa del Reino Unido.

Cherry Vann, primera mujer y lesbiana en ser elegida Arzobispa del Reino Unido

Ver comentarios

Lo último

Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Ultimo Momento
Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Policiales
Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Ovación
El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

La provincia
Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Dejanos tu comentario