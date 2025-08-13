Uno Entre Rios | El Mundo | Zurdo

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión

Cada 13 de agosto se celebra el Día del Zurdo, una fecha para visibilizar sus desafíos, romper prejuicios y promover la inclusión en un mundo diestro.

13 de agosto 2025 · 11:56hs
Cada 13 de agosto, el mundo celebra una fecha especial dedicada a una minoría que, aunque representa solo alrededor del 10% de la población mundial, ha dejado una marca profunda en la historia de la humanidad: las personas zurdas.

El Día Internacional del Zurdo busca visibilizar los desafíos cotidianos que enfrentan, romper con los prejuicios históricos y promover una mayor inclusión en un entorno diseñado, en su mayoría, para personas diestras.

Un origen simbólico

La conmemoración se instauró en 1976 por iniciativa del estadounidense Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, Inc.. Campbell eligió el 13 de agosto (una fecha asociada tradicionalmente a la mala suerte) como un gesto simbólico para cuestionar y desafiar las supersticiones que durante siglos recayeron sobre los zurdos.

En la década de 1990, la celebración cobró impulso internacional gracias al Left-Handers Club, con sede en Londres. En 1992, este grupo organizó un gran evento para reivindicar los derechos de las personas zurdas y consolidó el 13 de agosto como una efeméride reconocida a nivel global.

Un mundo hecho para diestros

Ser zurdo implica desenvolverse en un entorno pensado casi exclusivamente para personas diestras: desde herramientas y utensilios hasta escritorios y dispositivos electrónicos. Durante décadas, muchos niños zurdos fueron forzados a utilizar la mano derecha (los llamados "zurdos contrariados"), lo que derivó en dificultades de adaptación y aprendizaje.

Aunque la inclusión ha avanzado, aún persiste la necesidad de adaptar espacios, objetos y sistemas para garantizar igualdad de oportunidades a quienes usan predominantemente la mano izquierda.

¿Qué dice la ciencia?

La preferencia por una mano sobre la otra está determinada por un proceso neurológico llamado lateralidad, que suele definirse entre los 3 y 5 años de edad, aunque en algunos casos se detecta más temprano.

Estudios recientes indican que más de 40 genes podrían estar involucrados en la zurdera, y que existe una asociación con una mayor actividad del hemisferio cerebral derecho, vinculado a funciones como la creatividad, la música, el arte, y habilidades espaciales y lingüísticas.

Zurdos célebres que hicieron historia

Ser zurdo no solo no es una desventaja: a lo largo de la historia, muchas figuras destacadas demostraron que esta característica puede ir acompañada de talento y genialidad:

Ciencia y arte: Albert Einstein, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh.

Música: Paul McCartney, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Gustavo Cerati, Charly García.

Deporte: Diego Armando Maradona, Rafael Nadal, Emanuel Ginóbili, Guillermo Vilas, y Lionel Messi (caso particular de lateralidad cruzada).

Cine y cultura popular: Angelina Jolie, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin y el personaje Ned Flanders de Los Simpson, conocido por su tienda para zurdos, el "Leftorium".

