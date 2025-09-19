Uno Entre Rios | El Mundo | ONU

La ONU alertó que el ciclo del agua se vuelve cada vez más extremo y peligroso

Un informe de la ONU advirtió que el ciclo del agua está cada vez más perturbado y extremo, con impactos en la agricultura, la energía y la salud.

19 de septiembre 2025 · 08:39hs
Fluctuando entre sequías prolongadas y diluvios repentinos, el ciclo del agua se encuentra “cada vez más perturbado y extremo”, según alertó este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas. El organismo advirtió que el cambio climático agrava los fenómenos hídricos extremos y que millones de personas ya sufren sus consecuencias directas.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que “los recursos hídricos mundiales están sometidos a una presión creciente ante una demanda creciente, y en paralelo, constatamos una intensificación de los fenómenos extremos relacionados con el agua”. El informe más reciente del organismo muestra que esta alteración afecta a la agricultura, la energía, la salud, las infraestructuras y la economía.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que “los recursos hídricos mundiales están sometidos a una presión creciente ante una demanda creciente, y en paralelo, constatamos una intensificación de los fenómenos extremos relacionados con el agua”. El informe más reciente del organismo muestra que esta alteración afecta a la agricultura, la energía, la salud, las infraestructuras y la economía.

La cuenca amazónica, regiones de Sudamérica y el sur de África enfrentaron graves sequías, mientras que Asia, Europa Central y otras zonas tuvieron precipitaciones más intensas de lo habitual. Europa registró sus peores inundaciones desde 2013, y Asia junto al Pacífico sufrieron ciclones y lluvias récord que dejaron más de 1000 fallecidos.

Además, la OMM subraya que el deshielo contribuyó a aumentar en 1,2 milímetros el nivel medio del mar en solo un año, elevando el riesgo para millones de habitantes de zonas costeras. Desde 1970, perdieron 9000 gigatoneladas de hielo, lo que ya elevó los mares en 25 milímetros.

Perspectivas preocupantes

Hoy, 3600 millones de personas tienen acceso insuficiente al agua al menos un mes al año. Para 2050, esa cifra superará los 5000 millones. El director de hidrología de la OMM, Stefan Uhlenbrook, advirtió que aunque “la cantidad total de agua presente en el planeta permanece constante”, los continentes pierden cada vez más debido al deshielo y la sobreexplotación de acuíferos.

La responsable científica Sulagna Mishra recomendó optimizar el uso del agua en la agricultura - que consume entre el 75 y 90% del total -, reutilizar los recursos disponibles y gestionar los acuíferos para garantizar un futuro sostenible.

