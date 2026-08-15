La Cooperativa de Agua de San Benito aclaró un reclamo por el servicio

La vecina de San Benito que manifestó públicamente haber sufrido un “corte arbitrario o sin causa” del servicio "nunca fue ni es socia de la Cooperativa".

La Cooperativa de Agua Potable de San Benito emitió un comunicado dirigido a sus socios y a la comunidad para responder a versiones difundidas en medios locales y redes sociales. Aseguró que la persona que denunció un presunto corte arbitrario nunca fue socia y que fue intimada mediante Carta Documento.

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Benito Limitada difundió un comunicado institucional en el que brindó precisiones sobre un reclamo relacionado con la prestación del servicio de agua potable y cuestionó algunas versiones difundidas recientemente en medios de comunicación y redes sociales.

Según explicó el Consejo de Administración en un comunicado al que pudo acceder UNO, la persona que manifestó públicamente haber sufrido un “corte arbitrario o sin causa” del servicio nunca fue ni es socia de la Cooperativa. En ese sentido, señaló que tampoco habría iniciado formalmente el trámite de solicitud de ingreso ni efectuado el pago de la cuota social y de conexión establecidos por el Estatuto Social y el Reglamento del Servicio.

Desde la entidad remarcaron que la Cooperativa tiene como objeto la prestación del servicio público de agua potable a sus asociados, bajo el marco de la Ley de Cooperativas N.º 20.337, el Estatuto Social y el Reglamento del Servicio.

Asimismo, hicieron referencia al artículo 31 del Reglamento, que establece que la Cooperativa “no puede prestar servicios gratuitos bajo ningún concepto” a personas o entidades, tanto públicas como privadas. Según explicaron, esta disposición busca garantizar la equidad entre los asociados y el sostenimiento económico de la red mediante el pago de cuotas y tarifas.

Una intimación mediante Carta Documento

El Consejo de Administración informó además que el 11 de junio de 2026 notificó formalmente a la persona involucrada mediante una Carta Documento. De acuerdo con el comunicado, en esa presentación se solicitó la ratificación o rectificación de las expresiones que la Cooperativa considera falsas y, al mismo tiempo, se la invitó a asociarse, completar la solicitud correspondiente e integrar los aportes establecidos para acceder legalmente al suministro.

La institución sostuvo que, hasta el momento, dicha situación no fue regularizada.

La Cooperativa evalúa acciones legales

En el tramo final del comunicado, el Consejo de Administración reafirmó su compromiso con la gestión institucional y el respeto hacia los asociados. A su vez, manifestó su rechazo a lo que considera situaciones de “hostigamiento o difamación” contra la Cooperativa y sus autoridades, elegidas democráticamente en Asamblea. La entidad indicó que, una vez finalizada la vía administrativa, evalúa adoptar medidas legales, civiles y/o penales para resguardar el patrimonio de la institución, su imagen, el honor de sus autoridades y el funcionamiento del servicio.

Finalmente, la Cooperativa agradeció a los asociados y a la comunidad de San Benito por la confianza y el acompañamiento al trabajo que permite sostener la prestación del servicio de agua potable en la localidad.