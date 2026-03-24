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Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur

La operación de Israel busca evitar la reagrupación de los terroristas Hezbollah y restringe el acceso de la población expulsada

24 de marzo 2026 · 13:38hs
La decisión implica el desplazamiento forzado de miles de civiles libaneses y la prohibición de su retorno mientras persista la amenaza de Hezbollah

La decisión implica el desplazamiento forzado de miles de civiles libaneses y la prohibición de su retorno mientras persista la amenaza de Hezbollah

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el objetivo de eliminar la amenaza de Hezbollah. Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán su presencia militar en la zona hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte de Israel. El anuncio se realizó tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, y altos mandos militares.

Contra Hezbollah

Katz explicó que las FDI continuarán operando en el Líbano contra Hezbollah y que los residentes desplazados del sur del Líbano no podrán regresar al área al sur del Litani hasta que no exista amenaza para el norte de Israel. El ministro reafirmó el control israelí sobre la franja comprendida entre la Línea Azul -frontera de facto- y el río Litani, donde se concentra la operación militar y la infraestructura de Hezbollah.

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La ONU considera esta región una zona desmilitarizada, con presencia permitida solo para la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.

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La decisión implica el desplazamiento forzado de la población civil libanesa que residía en la región. Katz remarcó que no se permitirá el retorno de civiles mientras haya presencia de Hezbollah o amenazas de misiles. Las FDI han destruido todos los puentes sobre el río Litani utilizados por Hezbollah para mover efectivos y armas, y controlan los restantes para limitar la movilidad y el aprovisionamiento del grupo armado.

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur
La decisión implica el desplazamiento forzado de miles de civiles libaneses y la prohibición de su retorno mientras persista la amenaza de Hezbollah

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La población fue expulsada

La zona de seguridad abarca la franja entre la Línea Azul y el río Litani, de donde la población fue expulsada y donde las FDI operan contra la infraestructura y miembros de Hezbollah. Israel sostiene que el grupo utiliza esta área para planificar y ejecutar ataques contra su territorio.

En las últimas horas, las FDI localizaron y destruyeron un pozo de túnel de Hezbollah en el monte Dov, además de demoler varias estructuras empleadas por el grupo. También atacaron un cruce estratégico sobre el río Litani, utilizado para el desplazamiento y transporte de armamento. Estas operaciones buscan cortar las rutas logísticas y limitar la capacidad de ataque de Hezbollah.

Según comunicados militares, el reciente ataque nocturno al principal cruce sobre el Litani tuvo como objetivo impedir el traslado de armas y la coordinación de operaciones de Hezbollah. Las FDI indican que estas acciones forman parte de una política de presión constante sobre la infraestructura del grupo en la frontera.

La estrategia israelí busca impedir el regreso de la población desplazada hasta que se elimine la presencia de Hezbollah en la zona. Las autoridades no han precisado si el control sobre la “zona de seguridad” será permanente ni bajo qué condiciones se levantaría. La franja entre la Línea Azul y el Litani permanece bajo vigilancia y presencia militar israelí para evitar que Hezbollah recupere capacidad operativa en el sur del Líbano

Israel Líbano Río defensa Hezbollah ONU
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