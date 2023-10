Islandia: trabajadoras protagonizaron huelga histórica

Bajo el lema '¿A eso le llamas igualdad?' , las islandesas se autoconvocaron a no asistir a sus puestos de trabajo ni realizar tareas domésticas no remuneradas para protestar por la persistencia de la brecha salarial y violencia de género en el país . Esta noticia fue conmoción a nivel internacional, puesto que Islandia es considerado un país de referencia en términos de igualdad.

La huelga fue convocada por los principales sindicatos y asociaciones feministas en el país nórdico, por lo que la adhesión a la medida de fuerza fue masiva y no tardó en hacerse viral. De la protesta no sólo participaron mujeres, sino también personas no binarias y mujeres trans que, desde primera hora de la mañana, afectaron en el desarrollo normal de escuelas, hospitales, comercios y servicios municipales donde, por primera vez en años, sólo se vio la presencia de hombres.

HUELGA FEMINISTA ISLANDIA 2.jpg

La protesta también se hizo sentir en otros rubros como el periodístico: varias emisoras de radio y canales de televisión suspendieron o modificaron sus programaciones. Otro espacio que sintió la ausencia de sus trabajadoras fue la industria aérea: la compañía IcelandAir, en la que más de la mitad de sus trabajadores son mujeres, tuvo que cancelar varios vuelos. Además, de acuerdo al periódico más reconocido del país, Morgunblaoio, el tráfico entre el martes y el miércoles en Reikiavik disminuyó un 28% respecto a un día normal.

Entre las manifestantes se vio a la primera ministra del país, Katrín Jakobsdóttir, entre las manifestantes para "mostrar solidaridad con las mujeres islandesas. Como saben, todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos de plena igualdad de género y todavía estamos abordando la brecha salarial de género, que es inaceptable en 2023".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katrin Jakobsdottir (@katrinjakobsd)

Asimismo, la funcionaria citó las estadísticas del Foro Económico Mundial y destacó que, si bien Islandia encabezó por 14 años seguidos la lista de países en el mundo con mayor igualdad de género, los datos del gobierno muestran que las diferencias entre varones y mujeres están presentes. "Se habla de Islandia como si fuera un paraíso de igualdad", había expresado Freyja Steingrímsdóttir, directora de comunicación de la Federación Islandesa de Trabajadores Públicos (BSRB), uno de los sindicatos convocantes de la huelga y agregó: "Un paraíso de igualdad no debería tener una brecha salarial del 21% y un 40% de mujeres que sufren violencia sexual o de género a lo largo de su vida. Eso no es para lo que luchan las mujeres de todo el mundo".

Cabe recordar que Islandia fue el primer país que comenzó a exigir desde 2018 a las empresas que demuestren que pagan de forma equitativa a sus empleados varones y mujeres por ejercer las mismas funciones. No obstante, los sindicatos de trabajadoras denuncian que varias empresas no cumplen la normativa y ejercen discriminación por motivos de género.