Inicia el juicio contra el exfutbolista Dani Alves

Por otro lado, se supo que la identidad de la presunta víctima será distorsionada para evitar su filtración a los medios públicos, al tratarse de una causa de alto perfil y luego de que la madre del exfutbolista publicara en sus redes sociales la identidad y varios videos de la joven.

Esta será la primera vez que el público tendrá una imagen de Alves luego de su ingreso al Centro Penitenciario Brians 1 el 20 de enero de 2023 luego de una orden de arresto a causa de la denuncia. La Fiscalía solicitará una pena de al menos nueve años y el pago de una indemnización que asciende a los 150.000 euros para la víctima.

Dani Alves Abuso sexual denuncia.jpg

Desde el inicio de la causa, el brasileño ratifica su inocencia y solicitó en múltiples ocasiones que sea absuelto ya que, según su testimonio, la relación sexual con la denunciante fue consentida. Su abogada defensora tratará de demostrar que Alves estaba bajo los efectos del alcohol, lo que podría significar un atenuante en la causa.

Durante los tres días testificarán 28 personas, incluida la denunciante y dos amigas de ella que estuvieron presentes la noche del presunto abuso. También estarán presentes trabajadores de la discoteca española, un portero y los mozos que sirvieron copas a la denunciante y a Alves. Asimismo declararán un amigo de Dani Alves y su ex mujer, Joana Sanz, con el objetivo de ratificar su estado de ebriedad.

Dani Alves denuncia abuso sexual.jpg

Cabe recordar que el ex integrante de la selección brasileña cambió su versión de los hechos en más de una ocasión. En principio negó reconocer a la víctima, luego admitió haber estado con ella en el baño de la discoteca pero que no ocurrió nada entre ellos, entre otros testimonios. No obstante, luego de ser obligado a dar un examen de ADN, los peritos biológicos determinaron que, efectivamente, Alves y la denunciante mantuvieron relaciones sexuales.