Globo de Oro: Argentina, 1985 ganó como Mejor Film de habla no inglesa

La película Argentina, 1985 ganó este martes el premio Globo de Oro a "Mejor Película en idioma no inglés" y se encamina con este triunfo a ser considerada para los premios Oscar.

argentina uno.jpg

"Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella", apuntó Mitre en el escenario al recibir el galardón, acompañado de Darín.

Luego, el actor que interpretó al fiscal Julio Strassera, expresó: "Para toda la Argentina, después de ver el campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero".

Antes de la entrega, Darín y Lanzani pasaron por la alfombra roja y fueron fotografiados por la prensa internacional. Pero además del elenco, también estuvo presente Luis Moreno Ocampo, quien en el film es interpretado por Peter.

Esta película argentina fue la única latinoamericana en competir en la categoría de Mejor película extranjera, por lo que en esta oportunidad representó, además de a la Argentina, a toda la región. Algo que sin dudas el filme viene cumpliendo en todos los premios en los que se presentó, ya que se llevó estatuillas del Festival de Venecia, el de San Sebastián, del National Board of Review, de los Premios Forqué y del Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

Argentina, 1985 podría lograr un nuevo premio cuando en algunos días compita nuevamente en la categoría Mejor Película Extranjera en la 28ª edición anual de los Critics Choice Awards, que se entregarán el próximo 15 de enero en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. En esta oportunidad, compartirá la nominación con “RRR” (India), de S.S. Rajamouli; “Sin novedad en el frente” (Alemania), de Edward Berger; “Close” (Bélgica), de Lukas Dhont; y “Decision to Leave” (Corea del Sur), de Park Chan-wook y “BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades” (México) de Alejandro González Iñárritu.

argentina dos.jpg

La lista de los ganadores de los premios Globo de oro 2023

La 80º edición de los Premios Globo de Oro entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se desarrolló en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y dejó a grandes ganadores, entre los que se encuentra el film “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre, que ganó en la categoría a "Mejor Película en Idioma No Inglés".

La cinta "The Fabelmans" del cineasta estadounidense Steven Spielberg consiguió el galardón a la mejor película dramática. Además, Spielberg también logró el premio al mejor director por esta cinta, un drama autobiográfico inspirado en su niñez y juventud, mientras que la película "The Banshees of Inisherin" logró el Globo de Oro a la mejor comedia o musical.

Por otra parte, la serie "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones" de HBO, consiguió el Globo de Oro a la mejor serie dramática. En tanto, "Abbott elementary" obtuvo el galardón a la mejor serie de comedia o musical, su tercer premio tras los de los actores Quinta Brunson y Tyler James Williams.