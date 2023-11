Gaza: Hamás liberó a 13 rehenes israelíes y tailandeses

El anuncio conjunto del Ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet llega después de que la oficina del primer ministro dijera en un comunicado que el gobierno "abraza a los 17 rehenes que regresan a casa, 13 de nuestros ciudadanos y 4 tailandeses".

Embed

A cambio de este segundo grupo de rehenes liberados, 39 presos palestinos, mujeres y adolescentes menores de 19 años, encarcelados en Israel, deberán ser excarcelados en las próximas horas.

La puesta en libertad de este segundo grupo, que fue retrasada unas horas, tuvo lugar finalmente en el marco del acuerdo de tregua entre Israel y el movimiento palestino.

La demora fue justificada por Hamas en el "incumplimiento" de los términos del acuerdo por parte de Israel, que negó de inmediato esa acusación y advirtió que si la liberación de los rehenes no se producía antes de la medianoche (19 de Argentina), consideraría caído el acuerdo y retomaría las hostilidades.

Israel rehenes Hamas Franja de Gaza.jpg

Los liberados

La oficina del primer ministro israelí y el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos publicaron los nombres y las edades de los trece rehenes israelíes liberados el segundo día de la tregua entre Israel y Hamas

Shoshan Harán, 67 años

Shiri Weiss, 53 años

Sharon Avigdori, 52 años

Adi Shoham, 38 años

Maya Regev, 21 años

Noga Weiss, 18 años

Noam O, 17

Alma O, 13

Hila Rotem, 13 años

Noam Avigdori, 12 años

Emily mano, 9

Nave Shoham, 8

Yahel Shoham, 3 años

Dror Or, el padre de Noam y Alma Or, todavía está detenido por Hamas en Gaza, según funcionarios israelíes. Yonat Or, la madre de los niños y esposa de Dror, fue asesinada el 7 de octubre. Raaya Rotem, la madre de Hila Rotem, también sigue detenida en Gaza.

Cuatro rehenes adicionales: Israel dijo que Hamas liberó a un total de 17 rehenes el sábado. Las cuatro personas que no figuran en la lista anterior son ciudadanos tailandeses, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel.