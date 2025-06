Elon Musk calificó la ley fiscal de Donald Trump como "abominación repugnante"

“Este proyecto de ley de gasto del Congreso, enorme, escandaloso y lleno de prebendas, es una abominación repugnante”, escribió Musk en una publicación en las redes sociales. “Qué vergüenza para quienes votaron a favor”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, restó importancia a las críticas: “El presidente ya conoce la postura de Elon Musk sobre este proyecto de ley. No cambia la opinión del presidente. Es un proyecto de ley magnífico y él se mantiene firme”, declaró a los periodistas el martes.

Trump atacó el martes al senador Rand Paul, considerado un conservador fiscal, y lo calificó de “loco”, mientras presiona a los senadores republicanos a que avancen rápidamente con su enorme paquete de impuestos y gasto.

El senador de Kentucky había dicho anteriormente en CNBC que no votaría a favor de la legislación emblemática del presidente porque aumentaría el límite legal de la deuda estadounidense. “Simplemente no estoy a favor. Eso no es conservador”, dijo Paul, quien también ha argumentado que la medida fiscal aumentaría demasiado la deuda nacional.

Trump respondió rápidamente con una serie de publicaciones en las redes sociales, diciendo que el senador “nunca tiene ideas prácticas o constructivas. Sus ideas son realmente locas (¡perdedores!)”.

Pero el líder republicano en el Senado, John Thune, de Dakota del Sur, dijo que hay que elevar el techo de la deuda y que “el fracaso no es una opción”. El Departamento del Tesoro estima que EE.UU. se quedará sin capacidad de endeudamiento en agosto o septiembre.

Thune reconoció que llevará tiempo resolver las demandas contradictorias de los 53 republicanos del Senado y elaborar un paquete aceptable para la mayoría de los 100 miembros del órgano. Se espera que todos los demócratas se opongan a la legislación.

“Tenemos que llegar a 51, así que en las próximas dos semanas decidiremos el camino a seguir para lograrlo”, dijo Thune a los periodistas.

Aunque muchos economistas han pronosticado que la versión de la Cámara de Representantes de la legislación añadiría billones de dólares a la deuda estadounidense en 10 años, la Casa Blanca ha afirmado que el proyecto de ley fiscal se pagaría en parte gracias al crecimiento económico.