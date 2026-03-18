Ualá con una mora de 40% alarma a los usuarios de la fintech

Ualá quedó en el centro de la escena por la irregularidad en la cartera. Desde el BCRA sugieren niveles de mora cercanos al 40% en su cartera

Ualá quedó en el centro de la escena por la irregularidad en la cartera. Desde el BCRA sugieren niveles de mora cercanos al 40% en su cartera

La morosidad en los préstamos a familias volvió a niveles que no se veían desde la salida de la Convertibilidad y dejó de ser un problema acotado para transformarse en un dato estructural del sistema financiero. En ese escenario, Ualá quedó en el centro de la escena por la irregularidad en la cartera.

La fintech fundada por el libertario Pierpaolo Barbieri quedó bajo la lupa tras la viralización de un análisis en redes que, en base a datos del BCRA, sugería niveles de mora cercanos al 40% en su cartera , con picos aún mayores en algunos segmentos. El impacto fue inmediato: ruido en la City y dudas sobre la calidad de los activos.

Sin embargo, puertas adentro del sistema financiero relativizan ese número. “Lo que tengo entendido, que dicen de la compañía y me lo dijeron de otras de la competencia, es que en realidad la mora de su cartera activa es menor al 20%”, explicó un consultor de la City a iProUP. Y agregó un matiz clave: “En principio en sus activos figuran créditos que fueron dados de baja por la empresa pero que todavía figuran en la base de deudores del BCRA”.

Desde Ualá aseguran que hay un problema de comparabilidad en los datos y que parte de la distorsión responde a cambios en su modelo de negocio. “Esto implica que en esa cartera residual de la PSP quedan principalmente clientes en mora, sin el ingreso de nuevos créditos que compensen con pagadores en situación. Esto distorsiona significativamente el indicador”, señalaron fuentes de la empresa a iProUP.

El punto técnico es el “write-off”, la práctica mediante la cual los bancos eliminan de sus balances los créditos incobrables después de cierto tiempo. “Ualá recién comenzará a implementar este mecanismo en 2026, por lo que esos casos continúan reflejados en su cartera”, explican desde la fintech. Bajo ese criterio, aseguran, “el indicador de mora a febrero del banco Ualá 2026 se ubicaría en torno al 17%”.

Aun con esa corrección, el dato no deja de ser exigente. De hecho, en el mercado reconocen que, incluso en torno al 17%-18%, los niveles de mora son elevados. No sorprende entonces que la compañía haya salido a reforzar capital con una inyección cercana a los USD 195 millones en las últimas semanas.

Ualá

El escenario

En enero de 2026, la mora en los préstamos a hogares alcanzó el 10,6% y acumuló quince meses consecutivos en alza. “Con el dato de enero, la mora en los créditos a hogares del conjunto de entidades financieras alcanzó un nuevo récord en más de dos décadas, tocando niveles no vistos desde los primeros meses post Convertibilidad”, señalaron desde la consultora 1816.

En las fintech, la mora ya supera el 27,4%, muy por encima del sistema bancario. Pero el ruido se volvió más estridente cuando un análisis basado en datos del Banco Central sugirió que la irregularidad en la cartera de Ualá podía escalar hasta el 40%, e incluso más en algunos segmentos.

El crédito creció, pero la capacidad de pago no acompañó al mismo ritmo. En el universo de fintech y entidades no financieras, la irregularidad ya supera el 27%. “La irregularidad de los créditos de entidades no financieras a familias también continuó subiendo en enero, saltando de 26% a 27,4% en un mes”, detalló 1816.

En ese terreno, donde operan jugadores como Mercado Libre o Tarjeta Naranja, el crédito fue el motor de expansión. Y es también donde primero se siente el freno. Con esa depuración, aseguran, la mora real se ubicaría más cerca del 17% o 18%. Un nivel alto, sin dudas, pero que —según su lectura— queda en línea con lo que atraviesa el resto del sistema.