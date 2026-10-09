Sidecreer refinanció deudas de 1.378 entrerrianos y otorgó 880 adelantos de sueldo.

Los resultados de líneas de financiamiento de Sidecreer se presentaron en la reunión de gabinete de Frigerio, donde también se abordó la conectividad escolar.

Un total de 1.378 personas refinanció sus deudas con Sidecreer y otras 880 solicitaron adelantos de sueldo mediante las nuevas herramientas de financiamiento de la entidad provincial. Los resultados se presentaron este jueves durante una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno.

El informe estuvo a cargo del presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos SA, Mariano Reyno Buch, quien expuso los resultados de las líneas implementadas dos semanas antes. Según se informó, el plan de refinanciación superó el cupo previsto inicialmente, mientras que los adelantos de haberes registraron una demanda significativa entre los usuarios.

Durante el encuentro también se indicó que en septiembre se solicitaron 347 nuevas tarjetas. Desde el gobierno provincial destacaron el alcance de las herramientas, destinadas a facilitar el acceso al financiamiento de corto plazo y ofrecer alternativas para reorganizar compromisos económicos.

Refinanciación y adelantos de haberes

Las cifras presentadas reflejan la respuesta de los usuarios a las nuevas opciones habilitadas por Sidecreer. Por un lado, la refinanciación permite reorganizar deudas existentes; por otro, los adelantos de sueldo ofrecen una alternativa para afrontar gastos antes del cobro de los haberes.

La superación del cupo previsto para la primera línea fue uno de los datos destacados del informe. No obstante, no se difundieron detalles adicionales sobre los montos involucrados ni sobre las condiciones de acceso y devolución de los créditos.

Conectividad para las escuelas

La reunión de gabinete incluyó además un repaso de las principales líneas de trabajo de los ministerios y organismos provinciales, con temas vinculados a educación, salud, obra pública y el estado de distintos proyectos de ley.

Al finalizar el encuentro, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, señaló que se analizaron los avances de cada área y anticipó que el gobierno se encuentra próximo a convocar una licitación para ampliar la conectividad de los establecimientos educativos.

El objetivo, según explicó, es alcanzar el ciento por ciento de las escuelas urbanas y rurales conectadas a internet. Cuenca definió esa meta como “el gran desafío que nos hemos planteado como gobierno”.

Tecnología y seguimiento educativo

El titular del CGE también destacó la importancia de garantizar el acceso a internet para el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Señaló que la conectividad resulta necesaria tanto para incorporar herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza como para realizar tareas administrativas y de seguimiento.

En ese sentido, mencionó el uso del sistema de administración de la gestión educativa SAGE, la carga de datos y los controles que requieren conexión. El funcionario sostuvo que contar con acceso a internet en todos los establecimientos es fundamental para acompañar las actividades de estudiantes y docentes.

Cuenca remarcó especialmente la necesidad de incluir a las escuelas rurales en el proceso de ampliación del servicio. “Trabajamos para que todas las escuelas estén conectadas, urbanas y rurales”, afirmó.