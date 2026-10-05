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Redengas: autorizaron nuevas tarifas

El ENREGE autorizó nuevas tarifas para REDENGAS SA a partir del 1° de octubre de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

5 de octubre 2026 · 08:50hs
El ENREGE autorizó nuevas tarifas para REDENGAS SA a partir del 1° de octubre de 2026

El ENREGE autorizó nuevas tarifas para REDENGAS SA a partir del 1° de octubre de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Mediante Resolución N° 726/26 el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENREGE) autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Octubre de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos. Las nuevas tarifas

Por otro lado, por Resolución N° 272/26 de la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso para el mes de Octubre de 2026 una bonificación adicional extraordinaria del 24,25% sobre el consumo correspondiente a dicho mes, aplicable a los usuarios de gas natural, beneficiarios del Régimen de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25.

Además, según artículo 2 de dicha Resolución, se estableció para el mes de Octubre de 2026 la bonificación general del CINCUENTA POR CIENTO (50%), determinada por el Artículo 7° del Decreto N° 943 de fecha 31 de diciembre de 2025 para los meses de abril a setiembre de 2026, aplicable a los beneficiarios del SEF.

Redengas Tarifas
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