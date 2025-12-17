Uno Entre Rios | Economia | Nation

Nation lanzó la Nueva RAM Dakota

El Grupo Nation lanzó la Nueva RAM Dakota que marcará un antes y un después en el segmento de las pick-ups medianas. Todo lo que tenés que saber.

17 de diciembre 2025
RAM, la marca americana especialista en pick-ups, inicia una nueva etapa en la Argentina con el lanzamiento de la Nueva RAM Dakota, y Grupo Nation, concesionario oficial, ya la incorpora a su red comercial con propuestas exclusivas de lanzamiento.

Detalles brindados desde Nation

De producción nacional, la nueva RAM Dakota llega para marcar un antes y un después en el segmento de las pick-ups medianas, combinando diseño imponente, capacidades superiores, alto nivel de confort y tecnología de última generación, fiel al ADN robusto y auténtico de la marca.

La RAM Dakota representa la llegada de la marca al segmento de las pick-ups medianas, con una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano.

Disponible en dos versiones —Warlock y Laramie—, está equipada con un motor turbodiésel 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, ofreciendo fuerza, eficiencia y respuesta en todo tipo de terrenos.

La nueva RAM Dakota se destaca por una estética sólida, moderna y funcional. Ambas versiones incorporan faros Full LED, faros antiniebla con función cornering, protector de cárter, estribos laterales, cobertor de caja y portón trasero con asistencia.

Dakota Warlock: identidad off-road, con parrilla y paragolpes Satin Grey, llantas de 17” y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR®, que refuerza su espíritu aventurero.

Dakota Laramie: perfil más sofisticado, con detalles cromados, llantas de 18” y la distintiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica única y mayor presencia visual.

La RAM Dakota ofrece una capacidad de carga de hasta 1.020 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, posicionándose entre las más capaces del segmento.

En el interior, sorprende por su nivel de confort y conectividad:

Pantalla multimedia central de 12,3”.

Tablero digital de 7”.

Android Auto® y Apple CarPlay®.

Cargador inalámbrico RAM Charger.

Climatizador automático bi-zona y tapizados en cuero.

En seguridad, incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción, con 6 airbags, control de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y cámara 540°.

