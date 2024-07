Los dólares paralelos bajaron con intervención del Gobierno

En la jornada posterior a los anuncios, el dólar blue bajó $85 a $1.415 para la venta y se alejó su récord nominal histórico de $1.500. Por su parte, el dólar "contado con liqui" (CCL) también cayó con fuerza: se hundió 8,5% para ubicarse en los $1.307 y la brecha con el tipo de cambio oficial retrocedió al 41,6%. El dólar MEP, a su vez, descendió un 7,7% hasta los $1.307 y la brecha se acercó al 40%.

La estrategia con el Banco Central

"Esta baja responde a expectativas de que el Gobierno tenga artillería como para salir a vender dólares en el mercado del MEP y CCL. En esta primera rueda, pareció ser altamente efectiva. No obstante, aún no hemos visto ni siquiera el primer día de trading, ya que no se conoce el saldo comprador o vendedor que tendrá el BCRA. Con todo, es esperable que esta semana los dólares paralelos caigan", le dijo a Ámbito, Joel Lupieri, economista de EPyCA Consultores.

En esta jornada fue que el Gobierno empezó a intervenir en el contado con liquidación para intentar reducir la brecha con el mayorista, que la semana pasada cerró en torno al 60%. La fórmula usada es la siguiente: el BCRA podrá vender divisas del tipo de cambio CCL para esterilizar la emisión de pesos por la compra de divisas en el mercado oficial de cambios.

De esta forma, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que neutralizará la cantidad de pesos emitida previamente para comprar divisas del sector externo.

El Ministerio de Economía también anunció que procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo ascendió a $2,3 billones.