El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Se disputó la fecha 12 de la Zona 3 del Torneo Provincial. Además hubo un encuentro correspondiente a la Zona 1.

8 de septiembre 2025 · 18:03hs
Capibá RC derrotó a Echagüe y es el escolta de la Zona 3 del Torneo Provincial.

Capibá RC derrotó a Echagüe y es el escolta de la Zona 3 del Torneo Provincial.

Hubo actividad reducida por el Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El fin de semana sólo se disputó de manera íntegra la fecha 12 de la Zona 3, mientras que también hubo un encuentro correspondiente a la Zona 1.

Los resultados de la Zona 3 fueron: Capibá RC 41-20 Echagüe (5-0) –Reserva: Capibá RC 5 -12 Echagüe–, Camatí 28-13 Aurora (5-0) y Nogoyá RC 27-22 Unión de Crespo (5-1). Libre Libertad de Nogoyá.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Camatí 47 puntos, Capibá RC 42, Nogoyá RC 33, Aurora 27, Unión 25, Echagüe 11 y Libertad 2.

Mientras que por la Zona 1 se disputó Salto Grande 31-22 Vaimaca (5-1). Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón RC 30 unidades, Vaimaca 25, Salto Grande 15, Los Espinillos 7 y Curiyú 5.

La próxima jornada será a fin de mes, el domingo 28. Por la Zona 1 se medirán Colón RC-Vaimaca y Los Espinillos-Curiyú, mientras que libre quedará Salto Grande; por la Zona 2 jugarán Mulitas-Gualeguay Central y Jockey-Carpinchos RC, mientras que libre quedará Central Entrerriano; y por la Zona 3 se enfrentarán Aurora-Capibá RC, Echagüe-Nogoyá RC y Unión-Libertad, quedando libre Camatí.

Por el Torneo Provincial Femenino

En las instalaciones de Los Espinillos de Concordia (el bicampeón del certamen) se disputó la segunda jornada del Torneo Provincial Femenino de la UER.

Los resultados en la Capital del Citrus fueron: Pirañas 0-43 Los Espinillos, Central Entrerriano/Jockey 0- 46 Echagüe, Mulitas 32-10 Cultural, Mulitas 27-0 Central Entrerriano/Jockey, Echagüe 31-0 Pirañas y Cultural 0- 63 Los Espinillos.

La próxima jornada sería el domingo 5 de octubre, en las instalaciones de Central Entrerriano de Gualeguaychú. Esto podría variar si Los Espinillos logra clasificar a la Copa Nacional que se jugará ese fin de semana en Córdoba.

Los partidos serán Cultural-Pirañas, Central Entrerriano/Jockey-Los Espinillos, Mulitas-Echagüe, Pirañas-Central Entrerriano/Jockey, Los Espinillos-Mulitas y Echagüe-Cultural.

