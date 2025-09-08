Uno Entre Rios | La Provincia | Marca Paraná

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

El Consejo Asesor de Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción. La iniciativa busca reconocer a empresas e instituciones locales.

8 de septiembre 2025 · 19:18hs
El Consejo Asesor de Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción. 

El Consejo Asesor de Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción. 

En un nuevo encuentro del Consejo Asesor de Marca Paraná, realizado en la Biblioteca Popular del Paraná, se presentó oficialmente el Sello Verde de Distinción. Se trata de una iniciativa que busca reconocer a empresas e instituciones locales comprometidas con la sostenibilidad.

Según se informó desde la comuna paranaense, la convocatoria ya está abierta y se extenderá hasta el 10 de octubre.

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Se confirmó que habrá una segunda edición el próximo año y adelantó que no será en Paraná.

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

LEER MÁS: Marca Paraná: la Semana de la Ciudad fue el tema central en la reunión del Consejo Asesor

El encuentro de Marca Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná en esta ocasión se sumó formalmente como institución integrante del espacio. La incorporación refuerza el carácter plural y participativo del consejo, conformado por representantes de distintos sectores de la ciudad.

El punto central del encuentro fue la presentación y lanzamiento de la convocatoria para el Sello Verde de Distinción, una nueva iniciativa de Marca Paraná que busca reconocer a empresas e instituciones de la ciudad que desarrollen prácticas sostenibles y comprometidas con el cuidado del ambiente.

El Sello Verde se constituye como una herramienta de visibilización y promoción de las acciones responsables que fortalecen la sustentabilidad local, alentando a más actores a sumarse a esta agenda.

La convocatoria ya se encuentra abierta y se extenderá hasta el 10 de octubre. Podrán postularse todas aquellas empresas e instituciones de Paraná que implementen iniciativas de gestión ambiental, uso responsable de recursos, reciclaje, energías renovables, movilidad sustentable u otras acciones enmarcadas en la sostenibilidad.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente formulario: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfCAEarzwZoZm05X6EJzz7WXx3hqV839lzIQ2p7SAEIuyz8w/viewform

Marca Paraná convocatoria Distinción
Noticias relacionadas
Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años de su muerte, Fabián Tomasi sigue siendo símbolo de la lucha contra los agrotóxicos. Encendió la llama de lucha, dijo Elio Kohan.

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

Estanislao Esteban Karlic falleció el 8 de agosto de 2025, a los 99 años.

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Ver comentarios

Lo último

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Ultimo Momento
Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Policiales
Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Ovación
El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

La provincia
Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

Dejanos tu comentario