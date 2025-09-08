Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

El Consejo Asesor de Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción. La iniciativa busca reconocer a empresas e instituciones locales.

En un nuevo encuentro del Consejo Asesor de Marca Paraná, realizado en la Biblioteca Popular del Paraná, se presentó oficialmente el Sello Verde de Distinción. Se trata de una iniciativa que busca reconocer a empresas e instituciones locales comprometidas con la sostenibilidad.

Según se informó desde la comuna paranaense, la convocatoria ya está abierta y se extenderá hasta el 10 de octubre.

El encuentro de Marca Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná en esta ocasión se sumó formalmente como institución integrante del espacio. La incorporación refuerza el carácter plural y participativo del consejo, conformado por representantes de distintos sectores de la ciudad.

El punto central del encuentro fue la presentación y lanzamiento de la convocatoria para el Sello Verde de Distinción, una nueva iniciativa de Marca Paraná que busca reconocer a empresas e instituciones de la ciudad que desarrollen prácticas sostenibles y comprometidas con el cuidado del ambiente.

El Sello Verde se constituye como una herramienta de visibilización y promoción de las acciones responsables que fortalecen la sustentabilidad local, alentando a más actores a sumarse a esta agenda.

La convocatoria ya se encuentra abierta y se extenderá hasta el 10 de octubre. Podrán postularse todas aquellas empresas e instituciones de Paraná que implementen iniciativas de gestión ambiental, uso responsable de recursos, reciclaje, energías renovables, movilidad sustentable u otras acciones enmarcadas en la sostenibilidad.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente formulario: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfCAEarzwZoZm05X6EJzz7WXx3hqV839lzIQ2p7SAEIuyz8w/viewform