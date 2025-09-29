Uno Entre Rios | Economia | CRA

La CRA reclamó por la prórroga en la baja de retenciones

Dirigentes de la a CRA reclamaron por la prórroga en la baja de retenciones. El pedido se suma al de la Sociedad Rural de Rosario.

29 de septiembre 2025 · 17:24hs
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó este lunes por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 de septiembre tras haber alcanzado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones.

“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

El grupo AcelorMittal definió un nuevo cronograma de suspensiones en la planta  Acindar de Villa Constitución, Santa Fe. Detiene la producción de laminados

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Qué dijeron desde la CRA

El titular de CRA reconoció las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.

“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.

Por su lado, el segundo de CRA, José Colombatto, destacó el compromiso del campo con el desarrollo productivo del país y remarcó la necesidad de avanzar hacia una eliminación “definitiva” de las retenciones.

“Fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”, sostuvo Colombatto durante la Exposición Rural de Concepción del Uruguay.

El vicepresidente indicó que la mayoría de los productores “no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”, dejando en evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”, haciendo referencia a las cerealeras.

“No se puede jugar con la democracia ni hay lugar para los oportunismos de la política de cuarta. Necesitamos dirigentes que construyan acuerdos y trabajen para que la Argentina recupere la senda del desarrollo”, concluyó Colombatto.

