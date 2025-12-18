Uno Entre Rios | Economia | caída

La caída del consumo privado fue de 1,1% en noviembre

La caída del consumo privado fue de 1,1% en noviembre y se observa una desaceleración en los últimos meses, según informe privado.

18 de diciembre 2025 · 11:58hs
La caída del consumo privado fue de 1

La caída del consumo privado fue de 1,1% en noviembre y se observa una desaceleración en los últimos meses, según informe privado.

El consumo privado presentó una caída del 1,1% durante noviembre de 2025 en comparación con el mes anterior.

A pesar de este retroceso mensual, el indicador mantuvo un crecimiento interanual del 1,9%, cifra que representa una desaceleración respecto a los niveles de incremento registrados en octubre y se posiciona como el alza interanual más baja en lo que va del año. En los primeros once meses de 2025, el indicador acumuló una suba del 11,4%.

Diciembre comenzó con un repunte en la demanda de motos

La venta de motos 0Km volvió a tomar envión este mes, luego de una notable caída en noviembre

El cierre repentino de la fábrica de neumáticos IBF dejó 40 trabajadores despedidos. Denuncian falta de negociación, falsas denuncias y uso de seguridad privada

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Consumo supermercados

Estos datos se desprenden del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), un indicador de frecuencia mensual elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) con el objetivo de anticipar los datos oficiales sobre el gasto de los hogares en el país.

La institución explicó que el ICP-UP utiliza una metodología de regresión lineal múltiple que incorpora series mensuales vinculadas de manera directa al consumo, la producción y otras variables económicas generales.

LEER MÁS: Indec: la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre

Según el informe, este instrumento busca “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina”. La regresión para la elaboración del índice se realizó sobre un total de 57 observaciones de variaciones.

Los criterios estadísticos de diagnóstico aplicados, que incluyeron la estabilidad de la estacionalidad y la normalidad de los residuos, ratificaron la eficacia en la eliminación de los factores estacionales para este periodo

caída consumo Argentina
Noticias relacionadas
El Indec informó que la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre. 

Indec: la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre

Nation lanzó la Nueva RAM Dakota.

Nation lanzó la Nueva RAM Dakota

El Indec informó que el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora. 

Indec: el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora

Mar de Sueños abre la temporada de verano el sábado 20 de diciembre

Mar de Sueños abre la temporada de verano el sábado 20 de diciembre

Ver comentarios

Lo último

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Ultimo Momento
Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Policiales
Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Ovación
Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

La provincia
Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Dejanos tu comentario