Entre Ríos tendrá sus dos primeros parques solares

Enersa instala los primeros parque solares de Entre Ríos. Uno en Sauce Pinto y otro en el predio del autódromo, en Sauce Montrull

2 de septiembre 2025 · 10:58hs
La empresa Enersa continúa trabajando en sus primeros parques solares como distribuidora de energía, uno en Sauce Pinto; y otro en el predio del autódromo, en Sauce Montrull. La obra representa un paso firme hacia una matriz energética más sostenible y de calidad para los entrerrianos.

Sauce Pinto: el primero en inaugurarse

En Sauce Pinto la obra se encuentra en su etapa final. Si las condiciones climáticas acompañan, pronto quedará inaugurado y conectado al sistema eléctrico provincial, aportando energía limpia y estable para la producción y los vecinos de la zona. Ya fueron instalados casi 600 paneles y 30 inversores, con una potencia de 300 kW. Restan únicamente las últimas conexiones a los inversores y a la red.

Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, afirmó: "Estos parques solares marcan un antes y un después en la historia de la empresa. Como distribuidora estatal, damos un paso firme hacia una matriz energética más limpia, garantizando al mismo tiempo energía de calidad para todos los entrerrianos".

Sauce Montrull: obras en marcha

En el predio del autódromo ubicado en Sauce Montrull se están realizando las tareas de acomodamiento del suelo, marcado de pilotes y armado de estructuras para el montaje. La dimensión del parque será similar a la de Sauce Pinto, con una potencia de 300 kW.

La presidenta comunal de Sauce Montrull, María Daneri, destacó la importancia del proyecto para la localidad y señaló que "representa desarrollo, innovación y la posibilidad de contar con energía sustentable que beneficiará no solo a la comunidad, sino también a toda la provincia".

Un hito

Con estos proyectos, Enersa busca estabilizar la red eléctrica y garantizar energía de calidad en la provincia. La puesta en marcha de los parques de Sauce Pinto y Sauce Montrull marcará un hito histórico, al ser los primeros desarrollados por la empresa, y representa un paso firme hacia una matriz energética más sostenible.

