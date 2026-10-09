La cotización mayorista subió 0,1% el viernes, pero retrocedió por segunda semana consecutiva. El dólar blue terminó en $1.540, con una baja semanal del 1,3%.

El dólar mayorista cerró en 1.517 pesos y acumuló otra semana en baja, mientras se apreció el real brasileño.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.517, con una leve suba de 1,5 pesos respecto del jueves, equivalente al 0,1%. Sin embargo, el tipo de cambio acumuló su segunda semana consecutiva en baja, en un período marcado por la apreciación del real brasileño tras el resultado electoral en Brasil.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante la jornada se negociaron alrededor de 655 millones de dólares en el mercado mayorista. La cotización registró un incremento marginal al cierre, aunque la tendencia semanal continuó siendo descendente.

El real brasileño ganó terreno

La moneda de Brasil fue uno de los principales factores de atención de los mercados regionales durante la semana. El real se apreció más de un 4% frente al dólar y pasó de cotizar a 5,22 unidades por divisa estadounidense a 4,99, en un movimiento que coincidió con la victoria electoral del senador Flávio Bolsonaro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En el mercado argentino, la distancia entre el dólar mayorista y el techo cambiario establecido por el Banco Central quedó en el 27,1%, equivalente a 411,82 pesos. Ese límite se ubicaba en $1.928,82, de acuerdo con los valores consignados en el informe.

Cómo cerraron las otras cotizaciones

En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.535 para la venta en la pizarra del Banco Nación, con una caída de cinco pesos respecto del último cierre, luego de cinco jornadas consecutivas sin variaciones.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.540 durante el viernes. De esta manera, terminó la semana con una pérdida de 20 pesos, equivalente al 1,3%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP registraba una baja del 0,06%, hasta los $1.540,20. El contado con liquidación (CCL), en tanto, retrocedía un 0,24% y se ubicaba en $1.609,50.

La evolución de las distintas cotizaciones mostró movimientos dispares durante la última rueda, aunque los dólares informal y financieros también reflejaron retrocesos en el balance semanal.