Uno Entre Rios | Economia | Dólar

El dólar mayorista cerró en 1.517 pesos y acumuló otra semana en baja, mientras se apreció el real brasileño

La cotización mayorista subió 0,1% el viernes, pero retrocedió por segunda semana consecutiva. El dólar blue terminó en $1.540, con una baja semanal del 1,3%.

9 de octubre 2026 · 21:19hs
El dólar mayorista cerró en 1.517 pesos y acumuló otra semana en baja

El dólar mayorista cerró en 1.517 pesos y acumuló otra semana en baja, mientras se apreció el real brasileño.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.517, con una leve suba de 1,5 pesos respecto del jueves, equivalente al 0,1%. Sin embargo, el tipo de cambio acumuló su segunda semana consecutiva en baja, en un período marcado por la apreciación del real brasileño tras el resultado electoral en Brasil.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante la jornada se negociaron alrededor de 655 millones de dólares en el mercado mayorista. La cotización registró un incremento marginal al cierre, aunque la tendencia semanal continuó siendo descendente.

El real brasileño ganó terreno

La moneda de Brasil fue uno de los principales factores de atención de los mercados regionales durante la semana. El real se apreció más de un 4% frente al dólar y pasó de cotizar a 5,22 unidades por divisa estadounidense a 4,99, en un movimiento que coincidió con la victoria electoral del senador Flávio Bolsonaro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En el mercado argentino, la distancia entre el dólar mayorista y el techo cambiario establecido por el Banco Central quedó en el 27,1%, equivalente a 411,82 pesos. Ese límite se ubicaba en $1.928,82, de acuerdo con los valores consignados en el informe.

Cómo cerraron las otras cotizaciones

En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.535 para la venta en la pizarra del Banco Nación, con una caída de cinco pesos respecto del último cierre, luego de cinco jornadas consecutivas sin variaciones.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.540 durante el viernes. De esta manera, terminó la semana con una pérdida de 20 pesos, equivalente al 1,3%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP registraba una baja del 0,06%, hasta los $1.540,20. El contado con liquidación (CCL), en tanto, retrocedía un 0,24% y se ubicaba en $1.609,50.

La evolución de las distintas cotizaciones mostró movimientos dispares durante la última rueda, aunque los dólares informal y financieros también reflejaron retrocesos en el balance semanal.

Dólar Pesos mercado
Noticias relacionadas
El dólar blue bajó y los financieros acompañaron la tendencia en el inicio de la semana.

El dólar blue bajó y los financieros acompañaron la tendencia en el inicio de la semana

El dólar mayorista rebotó tras tres jornadas en baja y cerró por encima de los 1.520 pesos.

El dólar mayorista rebotó tras tres jornadas en baja y cerró por encima de los 1.520 pesos

Sidecreer refinanció deudas de 1.378 entrerrianos y otorgó 880 adelantos de sueldo.

Sidecreer refinanció deudas de 1.378 entrerrianos y otorgó 880 adelantos de sueldo

﻿La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años.

La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

Ver comentarios

Lo último

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Ultimo Momento
Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

Sidecreer refinanció deudas de 1.378 entrerrianos y otorgó 880 adelantos de sueldo

Sidecreer refinanció deudas de 1.378 entrerrianos y otorgó 880 adelantos de sueldo

Policiales
Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó un vicio constitucional en la sentencia condenatoria

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó "un vicio constitucional" en la sentencia condenatoria

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná

En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

Paraná: regirán nuevas disposiciones para habilitar cocheras

Paraná: regirán nuevas disposiciones para habilitar cocheras

Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

Dejanos tu comentario