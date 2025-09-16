Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

El gobierno ejecuta una obra integral en la Escuela N° 20 Falucho del departamento Federal, con una inversión de más de 35 millones de pesos.

16 de septiembre 2025 · 08:32hs
El Gobierno de Entre Ríos realiza obras en la escuela primaria N° 20 Falucho, del departamento Federal. Se ejecutan trabajos de reparación y mejora en la instalación eléctrica, pisos, revoques y sistemas sanitarios, con una inversión provincial que supera los 35 millones de pesos.

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, la provincia realiza una intervención integral en el establecimiento rural, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Federal, para garantizar espacios seguros y funcionales a sus 11 alumnos.

Obras

El enfoque principal de la obra es el reemplazo completo de la instalación eléctrica, que presentaba fallas y riesgos de seguridad. Esto incluye un nuevo tablero secundario, la sectorización de circuitos y la colocación de nuevas térmicas para mejorar la seguridad de estudiantes y docentes.

"Avanzamos con obras priorizando los recursos que disponemos, porque sabemos que detrás de cada escuela hay una comunidad que espera respuestas concretas", expresó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider. "Se interviene ante un problema crítico que permitirá un entorno más seguro para los gurises y docentes", indicó el funcionario.

Además del sistema eléctrico, los trabajos prevén la reparación de pisos y contrapisos en aulas, galerías y el salón de usos múltiples; la restauración de revoques afectados por humedad; el reemplazo parcial de cielorrasos y la sustitución del tanque de agua con un nuevo sistema de cañerías. La empresa FG Constructora está a cargo de la obra, que tiene un plazo de ejecución de 45 días corridos.

Escuela rural Federal
