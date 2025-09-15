Se derrumbó la actividad metalúrgica en agosto

La actividad metalúrgica cayó 6,1% interanual y 2,3% respecto a julio. Se da en sectores estratégicos. El uso de la capacidad instalada en valores más bajos históricos

La actividad metalúrgica se derrumbó en agosto con una caída interanual de 6,1% y una contracción de 2,3% frente a julio, según datos del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) .

El informe publicado hoy alertó sobre “fuertes caídas en sectores estratégicos y el uso de la capacidad instalada en valores más bajos en términos históricos”.

A consecuencia de esta debacle, “el sector se encuentra un 17% por debajo de los niveles históricos más altos”, señalan desde Adimra.

“El uso de la capacidad instalada continúa con su caída constante: es del 44,8% similar a marzo-junio de 2020 en pandemia”, precisó el documento de los metalúrgicos.

En el análisis hacia el interior de la industria metalúrgica, se registraron caídas generalizadas en todos los subsectores estratégicos tales como Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%), mientras que Carrocerías y Remolques, fue el único con incremento del 6,8%.

El presidente de Admira, Elio Del Re, advirtió que “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, que ni siquiera alcanzan a revertir la profunda caída de 2024, lo que refleja un estancamiento generalizado de la actividad”.

Remarcó que “necesitamos políticas activas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo. La salida para el país es con más industria y con todos los sectores trabajando en conjunto.”

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas sólo Santa Fe (0,2%) puedo mantenerse en terreno positivo. Córdoba (-4,5%), Mendoza (-4,4%) y Entre Ríos (-2,7%) retrocedieron con fuerza, mientras que Buenos Aires (-8,7%) se consolidó como la provincia de peor desempeño relativo.

En el nivel de empleo se observa una disminución interanual de -2,9% y comparado contra el mes de julio se encuentra en -0,5%.