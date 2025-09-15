Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

El Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas conmemoró este lunes el 103° aniversario desde su fundación y, como no podía ser de otra manera, lo realizó con una actividad deportiva que convocó a alrededor de 50 chicos quienes, acompañados por familiares y amigos, se reunieron en la sede que el Verde posee en la Costanera Baja de la ciudad.

Allí, en las instalaciones del gimnasio de boxeo que durante décadas dirigió el destacado entrenador Roque Romero Gastaldo, se desarrolló un encuentro en el que se realizaron alrededor de 30 exhibiciones pugilísticas.

Alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo que funciona en la entidad, del gimnasio Ulises Cloroformo López, del Boxing Paraná, del Payabox, de la Escuela de Boxeo Justo Nocaut Martínez, del gimnasio Marcos Maquinita Martínez.

“Para los Juegos Deportivos se había realizado algo similar y, con motivo de los 103 años del club, quisimos que todos los chicos de Paraná tengan la posibilidad de sumar minutos de guanteos en este lugar en el que se respira boxeo. Fue indispensable la colaboración del secretario de Deportes de la Municipalidad, Juan Arbitelli, y del presidente del club, Juan Carlos Mosqueda, quien, como siempre lo ha hecho a lo largo de casi 40 años, cedió las instalaciones del club. Este fue un evento para la familia, para que las personas cercanas a los boxeadores puedan observarlos en acción sin la necesidad de pagar una entrada y que los chicos al final del día puedan compartir una merienda. Fue una convocatoria abierta para todos los chicos con licencia y hay muchos que están dando sus primeros pasos”, comentó el director técnico Exequiel Luciani, quien está a cargo de la Escuela Municipal de Box que funciona en el recinto Albiverde, que luego acotó: “gracias a Juan Arbitelli, Juan Carlos Mosqueda y la secretaria del club, Liliana Pérez, que realizaron un acuerdo entre el Municipio y la institución, hace dos años que estoy trabajando con la escuela. Antes había venido a entrenar acá y luego, como técnico, traía a mis pupilos para que guanteen con los alumnos de Roque. Siempre tuve un vínculo muy cercano con Ministerio y es un orgullo poder trabajar acá”.

El titular del Club Ministerio

Ministerio es la segunda casa de Juan Carlos Mosqueda, quien lleva más de 30 años como presidente de la entidad.

“En este club intentamos formar chicos que, a través de la práctica deportiva, primero aspiren a ser campeones de la vida y luego campeones deportivos. Cuando desde el club le robamos a la calle un chico, nos damos por satisfechos. Estamos muy agradecidos con la gente de todos los gimnasios que nos acompañaron en esta jornada tan especial para la familia de Ministerio, y vivimos un evento muy pero muy lindo. Nos llena el alma ver el gimnasio repleto”, comentó emocionado el histórico dirigente.

Cloroformo López, un hijo pródigo de la entidad

Durante su etapa como pugilista profesional, Ulises López dejó bien arriba los colores Albiverdes y, luego de su retiro, heredó la posta que le dejó su maestro, Romero Gastaldo, para hacerse cargo del gimnasio de la entidad.

Cloroformo también comentó lo que representa Ministerio para su vida: “Este club es como mi segunda casa, llevo más de 20 años acá y hasta he dormido en el gimnasio. Verlo lleno de chicos me trajo recuerdos muy lindos, de cuando yo llegaba y el gimnasio estaba lleno de gente trabajando con Roque. Mi objetivo ahora es ser un gran entrenador y representar de la mejor manera a esta institución en la que he pasado gran parte de mi vida. Para eso intento mejorar día a día, recordando siempre las cosas que me enseñaba Roque, que a pesar de que hace cuatro años que se fue, lo tengo siempre presente conmigo”.

Iván Frutos peleará en Concordia

Iván Frutos peleará en el Torneo Inteprovincial Masculino de Mayores Región Centro, que se disputará en Concordia, el 26 y 27 de septiembre. La Parka será el único paranaense en la selección provincial, que competirá ante los equipos de Córdoba y Santa Fe.