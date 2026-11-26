En el marco de las acciones por el 25N, mujeres, vecinos y organizaciones de Santa Elena se movilizaron ayer para exigir la creación urgente de una Unidad Fiscal con asiento permanente en la ciudad. El reclamo masivo cobró fuerza tras un hecho de extrema gravedad que conmocionó a la comunidad: el reciente intento de femicidio por el cual se encuentra imputado Miguel Kaiyer, quien cumple prisión preventiva en Paraná desde los días previos a la marcha.

La manifestación comenzó en la Plaza Centenario, marchó hasta la Comisaría N° 15 y finalizó en las puertas del Juzgado de Paz local, donde gueron recibidad por el juez Guillermo Vega. Durante el trayecto, las manifestantes evidenciaron la vulnerabilidad institucional de la ciudad, que al contar únicamente con una dependencia de Paz debe depender de los funcionarios y fiscales de la ciudad de La Paz para investigar delitos graves y dar seguimiento a las causas penales de violencia de género.

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Petición

Ante las autoridades, se entregó un petitorio formal respaldado por firmas comunitarias, donde se fundamentó que la distancia geográfica obstaculiza el acceso a la justicia, genera demoras en los peritajes y revictimiza a quienes atraviesan estas situaciones. En el escrito explicaron que la instalación de una Fiscalía propia es una necesidad crítica e impostergable para descentralizar la atención, ordenar medidas cautelares efectivas y brindar acompañamiento real a la población urbana y rural de la zona.

La jornada cerró con la lectura de un manifiesto colectivo que criticó la respuesta estatal frente a las cifras de violencia. Las manifestantes señalaron que una orden de restricción perimetral por sí sola no garantiza la protección real, e interpelaron a los organismos competentes para que abandonen las medidas simbólicas y dispongan de presupuesto efectivo y recursos materiales oportunos que lleguen a tiempo para resguardar la integridad de las víctimas.

"Exigimos que quienes tienen la responsabilidad en sus manos no actúen como si este problema les fuera ajeno. Es urgente que las instituciones que cuentan con las herramientas para frenar la violencia y salvaguardar a las víctimas dejen de revictimizarlas con comentarios machistas y violentos", señalaron.

"Necesitamos acciones concretas que valgan más que una decisión judicial que deja libres a los violentos mientras la víctima debe reconstruirse en total soledad... advertimos que una restricción perimetral por sí sola no garantiza el cuidado ni la protección real de las mujeres y sus hijos e hijas.

"Finalmente, las manifestantes rechazaron las respuestas meramente simbólicas del Estado ante las alarmantes cifras de violencia: "Frente a números estadísticos que siguen siendo alarmantes, el Estado no puede limitarse a políticas públicas de afiches, eslóganes y adornos. La realidad exige presupuesto efectivo y medidas reales que protejan a quienes atraviesan situaciones de violencia... No necesitamos más gestos simbólicos para la foto; necesitamos un Estado presente con recursos materiales que lleguen a tiempo y garanticen soluciones medibles para terminar con las violencias", finalizaron.