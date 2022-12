Cafetería top de Barcelona desembarca en Argentina

Energía renovable: aprobaron contrato de crédito del BID por US$ 1.140 millones

El primer local se inauguró en plena pandemia en el shopping Arenas de Barcelona con el objetivo de calibrar hasta el mínimo detalle de la operación, validando cada producto con el público, llegando en algunos casos a probar una decena de recetas hasta conseguir el resultado final.

Capocasa cafetería 5.jpg

“Queríamos darle un nuevo giro al negocio del café premium poniendo a la calidad y al cliente en el centro de la escena, pero sin dejar de lado la aplicación de la ciencia que utilizan las cadenas globales para lograr una experiencia de consumo totalmente diferencial en donde valores como la trazabilidad, sustentabilidad, la ética comercial y la excelencia marquen el camino a seguir.

Soñábamos crear una red de cafeterías que tome las mejores experiencias del mundo poniendo al cliente en el lugar de centralidad absoluta que se merece. Desde esa definición filosófica es que surge la idea dividir a la cadena en diferentes sociedades comerciales permitiendo así que cada cafetería sea operada por sus accionistas, brindando a nuestros clientes un standard de atención que solamente se puede alcanzar cuando el dueño se encuentra al frente” comentó Germán Llacer, quien lidera este proyecto.

Desde hace unos días esta modalidad exclusiva se puede disfrutar en Rosario. Es que a través de un acuerdo de know how entre Caffè Capocasa y Monacle Brands and coffee, que incluyó la capacitación del personal durante meses, el último abrió sus puertas en Presidente Roca 871, pleno corazón del paseo del siglo, combinando una cafetería de especialidad con una tienda de indumentaria femenina en donde se comercializan marcas líderes de proyección nacional.

“Estamos hablando de un modelo único en el mundo que fusiona el cuidado del producto y de la calidad propios de una cafetería premium, la aplicación de criterios científicos y de marketing típicos de las grandes cadenas comerciales, con preparados gourmet y de autor que se asemejan a los que se pueden encontrar en bares especializados en cocktelería pero que tienen una base de café, sumando además técnicas propias de la cocina molecular” continúo.

El mismo incluye un esquema financiero disruptivo que permite invertir desde Argentina y obtener una participación accionaria en una o varias cafeterías puntuales de España, generando el cobro de dividendos en euros.

“Entendemos que es un modelo de negocios innovador que viene a solucionar una serie de problemas típicos de las franquicias. En primer lugar, cada una de las cafeterías ubicadas en España se desarrolla a través de una sociedad comercial diferente del holding y de las demás cafeterías de la cadena, conservando el holding un mínimo de acciones en dichas empresas, manteniendo de esta manera el control y la administración centralizada, permitiendo así que la barrera de entrada sea muchísimo más baja puesto que no es necesario que una misma persona realice toda la inversión para abrir una cafetería ni que la opere. Además, la administración central resuelve el problema de la profesionalización y la uniformidad de toda la cadena, con independencia de quienes sean los accionistas de cada cafetería puntual” comentó Adriano Mandolesi, economista que realizó el plan de negocios para Argentina y España.

Por último, Llacer destacó que “el desarrollo de la arquitectura legal estuvo a cargo del reconocido estudio jurídico Casanova, Mattos, Salvatierra y Feser”.

Para consultas y contactos: caffecapocasa@gmail.com

Capocasa cafetería 4.jpg

Capocasa cafetería 3.jpg

Capocasa cafetería 1.jpg

Capocasa cafetería 2.jpg