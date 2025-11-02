Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Uno Entre Rios | Economia | autos

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades. Se concretaron más operaciones informó Acara.

2 de noviembre 2025 · 18:14hs
Toyota lideró en el décimo mes del año la venta de vehículos en la Argentina. 

Toyota lideró en el décimo mes del año la venta de vehículos en la Argentina. 

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades, pero retrocedió más de un 7% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Nuevos datos sobre los patentamientos

El avance de octubre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un retroceso del 7,6%, ya que en septiembre se habían patentado 56.240 rodados.

De esta forma, en los 10 meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, lo que representa un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroen (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

En relación a los modelos, el top tres de los más vendidos del mes tuvo cambios. El liderazgo de patentamientos en octubre fue de la Toyota Hilux con 2.523 unidades, desplazando al segundo lugar al Toyota Yaris con 2.253 vehículos patentados, y el podio lo completó el Peugeot 208 con 2.232 unidades registradas, que escaló cinco puestos en relación a septiembre.

Ranking de patentamiento

1- Toyota Hilux: 2.523.

2- Toyota Yaris: 2.253.

3- Peugeot 208: 2.232.

4- Ford Ranger: 2.031.

5- Fiat Cronos: 1.844.

6- Ford Territory: 1.709.

7- Volkswagen Amarok: 1.619.

8- Chevrolet Tracker: 1.532.

9- Volkswagen Polo: 1.460.

10- Volkswagen Tera: 1.347.

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

