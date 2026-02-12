Del boom de notebooks al salto "AI PC": cómo evolucionó el mercado de computadoras personales en Argentina (2020–2026)

Este repaso ordena las principales etapas y tendencias que explican por qué hoy “comprar una PC” no significa lo mismo que hace cinco años.

El mercado de computadoras personales cambió mucho en pocos años, y no solo por la tecnología. Cambiaron los hábitos de trabajo y estudio, la forma de comprar, la disponibilidad de modelos y hasta el modo en que las marcas segmentan sus líneas. En Argentina, esa transformación se vivió con particular intensidad: primero con la aceleración del trabajo remoto y la educación digital, después con una etapa de renovación de equipos y, más recientemente, con un escenario donde la oferta se mueve entre dos fuerzas opuestas: por un lado, más apertura y búsqueda de variedad; por el otro, presión global sobre componentes clave que puede empujar precios y reconfigurar configuraciones.

1) De la PC “de escritorio” a la notebook como equipo central

La tendencia más evidente en los últimos años es que la notebook se consolidó como equipo principal para una gran parte de usuarios. No es solo una cuestión de portabilidad: la vida cotidiana se volvió más móvil, más híbrida y más dependiente de videollamadas, herramientas online y múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo. En ese contexto, una computadora que se pueda mover entre casa, oficina, universidad y coworking gana valor.

En la práctica, eso desplazó parte de la demanda tradicional de escritorio hacia portátiles, y empujó a las marcas a reforzar gamas “equilibradas”: equipos que no son tope de línea, pero que tienen lo necesario para sostener una rutina moderna sin volverse un obstáculo.

toshiba

2) La evolución silenciosa del “estándar”: SSD y 16 GB como base aspiracional

Si hay un punto donde se ve con claridad el avance del mercado, es en lo que se considera “mínimo aceptable”. Hace unos años, el debate pasaba por el procesador o por el tamaño de pantalla. Hoy, el salto perceptible suele estar en dos componentes:

*SSD como unidad principal: es el cambio que más se siente en arranque, apertura de programas, carga de archivos y fluidez general.

*Más memoria para multitarea real: con navegadores pesados, apps de reuniones, documentos y servicios en la nube, la memoria se volvió un factor central para evitar que el equipo se degrade en el uso cotidiano.

Esta evolución tuvo un efecto importante en la compra: el usuario promedio empezó a comparar menos por “marca” y más por “equilibrio”, porque aprendió que un equipo desbalanceado envejece rápido.

3) Segmentación más fina: ya no existe “una notebook para todo”

A medida que creció la demanda, el mercado se segmentó mejor. Hoy se distinguen con mayor claridad perfiles y líneas:

*Entrada equilibrada (estudio y tareas generales sin fricción).

*Productividad profesional (teclado, pantalla, conectividad y estabilidad).

*Ultralivianos (peso y autonomía como prioridad).

*Potencia móvil (edición, creación, programación pesada).

*Gaming (rendimiento por precio, a veces aprovechado también para trabajo creativo).

Esa segmentación explica por qué ciertos nombres se vuelven recurrentes según el uso. Por ejemplo, en una búsqueda orientada a productividad cotidiana, es común que aparezca la notebook Asus como referencia de variedad: la marca suele cubrir desde equipos accesibles hasta líneas más cercanas a la gama media y profesional.

En el otro extremo, hay usuarios que miran opciones más específicas o de nicho; y aun en ese mapa, aparecen opciones como una notebook Toshiba cuando se exploran alternativas disponibles en el mercado local.

Lo relevante no es la etiqueta, sino el patrón: el comprador ya no quiere “una notebook”, sino una notebook que encaje con su rutina.

asus1

4) Cambió la forma de comprar: el salto definitivo a lo online

Otra transformación clave fue el crecimiento de la compra online como canal principal o, al menos, como etapa de comparación inevitable. Incluso cuando la compra se cierra en un local, gran parte del recorrido previo sucede en internet: comparar precios, leer reseñas, filtrar por configuraciones, revisar cuotas y disponibilidad real.

Esto tiene dos consecuencias:

1-La demanda se vuelve más sensible a la relación precio–prestación. Un modelo puede “explotar” en popularidad si aparece con buena configuración y financiación.

2-La disponibilidad manda. Muchas decisiones se toman por stock y reposición: si un modelo desaparece, el usuario salta a un equivalente.

En Argentina, este punto es especialmente importante porque el mercado puede cambiar rápido y la continuidad de una línea se vuelve una ventaja real.

5) Influencia del contexto económico y comercial: más variedad, pero con oscilaciones

En los últimos años también se observó un mayor interés por productos importados y un crecimiento del consumo de bienes traídos del exterior, con impacto en categorías como electrónica y computación. En términos prácticos, esto puede traducirse en más variedad y en un reordenamiento de precios relativos en ciertos períodos, aunque con oscilaciones típicas del mercado local.

Para el consumidor, la lectura útil es simple: hay momentos donde se amplía la oferta y aparecen modelos o marcas menos frecuentes, pero esa disponibilidad no siempre es estable.

6) El ciclo de recambio: empresas y usuarios renovando equipos

A nivel global, 2025 marcó un repunte en envíos de PCs y notebooks, impulsado en parte por renovación de parque y ciclos de actualización (incluyendo el empuje de Windows 11 en el segmento corporativo). Ese movimiento repercute en Argentina por una vía indirecta: cuando el mercado global se activa, tiende a haber más rotación de modelos y más lanzamientos, lo que modifica el “menú” disponible localmente.

En empresas, esto se traduce en compras más estandarizadas: notebooks de productividad con configuraciones consistentes y foco en continuidad. En usuarios individuales, se traduce en una renovación más pragmática: cambiar equipos “que ya cumplen” pero se quedaron cortos para el uso actual (reuniones, multitarea, herramientas colaborativas).

7) Qué cambió en las marcas: estrategias para un mercado más exigente

Las marcas ajustaron sus estrategias en respuesta a un consumidor más informado y a un mercado más segmentado:

*Modelos de entrada “equilibrados” para volumen.

*Líneas de productividad para pymes y profesionales.

*Ultralivianos para movilidad real.

*Equipos de potencia (incluidos gamers) como puerta de entrada a rendimiento para creación de contenido.

Esto explica por qué, al mirar la oferta, aparecen muchas “familias” con propuestas claras. Y también explica por qué comparar solo por nombre de procesador ya no alcanza: dos notebooks con el mismo “rótulo” pueden ofrecer experiencias muy distintas si cambian pantalla, refrigeración, memoria o almacenamiento.

El mercado maduró y la compra se volvió más estratégica

En Argentina, el mercado de computadoras personales evolucionó por una mezcla de factores: cambios en hábitos de uso, consolidación de la notebook como equipo central, expansión de la compra online, reconfiguración de oferta por contexto comercial y una industria que empuja eficiencia, aceleración y nuevas generaciones de procesadores. El resultado es un mercado más amplio, pero también más exigente: hoy conviene comprar por perfil de uso y por configuración mínima, no por una sola etiqueta.