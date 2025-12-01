ARCA: la recaudación cayó por cuarto mes consecutivo

Los datos oficiales fueron difundidos por ARCA este lunes y la merma tiene que ver con el efecto de la quita de impuestos y retenciones

La recaudación de Recursos Tributarios alcanzó los $15,6 billones en noviembre, con una variación interanual de 19,7%, informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Concretamente, el número final fue de $15.598.232 millones durante noviembre.

El impacto en la quita de retenciones al sector agropecuario perjudicó en la recaudación tributaria, la cual habría caído 8,7% real interanual y marca la cuarta caída consecutiva contra el mismo mes del 2024.

Las especificaciones de ARCA

Según ARCA, la variación interanual de noviembre continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios del mismo mes del 2024.

Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señalaron que sin contar la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería negativa de 3,6%.

Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación -sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS-, que lo habría hecho en un 69% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario.

En segundo lugar están los Bienes Personales, con una baja real interanual del 64%, e impuestos internos con una baja del 12,6%. Estos últimos por comparar con una base alta de noviembre de 2024 y por bajas de alícuotas.

El titular del Iaraf, Nadin Argañaraz, indicó que solamente los Derechos de Importación (21,7%) e Impuesto a los Combustibles (17,2%) fueron los únicos tributos con aumento real, dado el aumento de volumen en el caso del primero y del valor del impuesto en el segundo.

El principal impuesto, el IVA (Impuesto al Valor Agregado), habría tenido una baja del 2,2% en términos reales respecto a noviembre 2024. Cabe destacar el registro de una devolución negativa (ingreso) de $141.000 millones durante el décimo primer mes del año.

Más detalles

Como a su vez aportes y contribuciones de la seguridad social (el segundo tributo de mayor participación) habría descendido un 1% real interanual. El organismo que dirige Juan Pazo detalló que entre enero y noviembre de este año la recaudación ascendió a $166.581.948 millones, con un incremento del 40,8% contra ese mismo período.

Desde enero, los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-35%), Derechos de Exportación (-12,4%) e Internos coparticipados (-10,3%).

Impuestos a los Combustibles (49,8%), Derechos de Importación (23,2%) y Seguridad Social (15,3%) habrían sido los de mayor aumento.