AMET y Sadop también rechazaron la oferta salarial

La oferta salarial propone aumentos idénticos a la inflación del mes anterior, más dos montos no remunerativas.

Además, el Gobierno de Rogelio Frigerio sumó dos cláusulas de garantías: una para abonar la diferencia inflacionaria del semestre, con los haberes de enero de 2025; y otra que garantice que el salario mínimo de bolsillo para un docente esté un 10% por encima de la canasta básica alimentaria para un hogar de cuatro integrantes que publica mensualmente el Indec. En tanto, prevé un aumento del tope en el código 029 para cubrir hasta 80 Km en la distancia de traslado diario.

La respuesta de AMET

Los afiliados de AMET desarrollaron asambleas de debate el miércoles 18 y jueves 19 de septiembre, en las que emitieron el mandato de "rechazar y declarar insuficiente" la propuesta salarial, "solicitando una propuesta superadora, que incluya los montos como remunerativos y bonificables" ya que de otra manera "se convierten en un factor claramente distorsivo en la carrera docente".

"No habiendo llegado a un acuerdo salarial por esta vía quedamos en libertad de acción, por lo que esta Comisión Directiva utilizará la facultad delegada para realizar las acciones gremiales y/o medidas de fuerza" dentro del Frente Gremial Salarial Docente, que agrupa a los sindicados docentes entrerrianos.

Reiteramos que todo salario que provenga del estado provincial, debe ser remunerativo porque así lo exige la Constitución Provincial, y de esta manera no se desfinancia ni la Caja de jubilaciones, ni la Obra Social.

Rechazo al Presupuesto 2025

Los docentes de la educación pública "somos uno de los pocos que accedemos a nuestros puestos de trabajo por concursos abiertos y públicos, previa evaluación de competencia de títulos y antecedentes", recordó AMET en un comunicado y señalaron que la creación de cargos y horas cátedra "tiene un largo camino administrativo y de aprobación presupuestaria y financiera", por lo que sostuvieron que el Gobierno provincial tiene la "responsabilidad de asegurar los recursos para solucionar esta situación de inequidad".

Por otra parte, AMET rechazó el Presupuesto Nacional 2025 en donde habrá una "quita de recursos" para las escuelas técnicas, agrotécnicas y formación profesional y exigieron que legisladores, el CGE y Frigerio "intercedan y eviten que se materialice el desfinanciamiento" de estas instituciones educativas. Finalmente, aseguraron que existe la posibilidad de "desarrollar un plan de acción para exponer, concientizar y lograr nuevamente estos recursos que son de vital importancia".

Sadop también rechazó

"La situación genera tristeza al no haber podido llegar a un acuerdo en esta instancia. En el revisionismo histórico queda demostrado que el trabajo docente no ha sido compensado como corresponde, y no pueden cubrir la necesidades básicas de su grupo familiar", aseveró la secretaria general de Sadop Entre Ríos, Alejandra Frank, por lo que reclamó "una respuesta urgente".

Por último, desde el gremio de docentes privados advirtieron que el fin de la conciliación obligatoria permite "retomar la próxima semana el plan de lucha suspendido", y el lunes 30 tendrán un encuentro para "determinar las medidas de acción directa".