Stella Maris Dalvano ganó, este viernes, los 20.000 pesos que se acumularon en el pozo de Suerte UNO el juego de Diario UNO de Entre Ríos. Docente jubilada, vive en Gualeguay en donde sus alumnos la conocen y recuerdan como La profe Stellita. Desde su hogar gualeyo contó a UNO que el 20 de agosto, cuando cumplió 62 años, y un exalumno la llamó desde Paraná para saludarla.

"Trabajé con chicos que venían con sanciones de otras escuelas, con consumos problemáticos y nunca tuve problemas. Si bien hay que tenerles mucha paciencia, nunca tuve grandes inconvenientes, creo que no fui tan mala profe", describió contenta con el premio que ganó luego de completar los cupones que aparecen en el Diario UNO del domingo y del lunes.

En Gualeguay, por la pandemia, es más difícil que llegue Diario UNO de Entre Ríos por lo que uno de sus hijos fue el que llevó los cupones desde la capital provincial. Aseguró que en estos últimos meses se fue acostumbrando a leer las noticias desde el celular, pero reconoció que le gusta la edición de papel en las manos.

Stellita tuvo tres hijos: Juan Carlos, Daniel y Silvia Romero que la hicieron abuela de seis nietos: Leonardo, Federico, Tomás, Sofia, Lucas y Agostina. Esperando que ninguno se ponga celoso o celosa, la abuela ayudará a Federico que estudia Medicina en Rosario. Ella siempre colabora para los compras de los alimentos para el futuro profesional.

"Algo para ponerme me voy a comprar, una ropa linda, me viene bárbaro", adelantó sobre lo que tiene pensando realizar con los 20.000 pesos. Descartó un almuerzo familiar porque están prohibidas las reuniones multitudinarias. La abuela sale una vez a la semana al supermercado y otra a la carnicera mientras que sus hijos cuando la visitan la saludan desde la ventana. El fin de semana pasado, su hija Silvia la pasó a buscar para dar una vuelta en el auto, jura que no se bajó, pero advirtió que en la costanera de Gualeguay, como en varias ciudades entrerrianas, se cumple poco con el distanciamiento.

Los ganadores en plena pandemia

ganadores suerte uno.jpg Las ganadoras cobraron 10.000 pesos cada una en Concordia y Paraná.

ganadores.jpg Todos los ganadores de SUERTE UNO.

El juego

Para jugar por los 10.000 pesos de Suerte UNO hay que tener el cupón que aparece en el Diario UNO de Entre Ríos el domingo, y para tener chances en la Redoblona hay que completar el cupón de la edición del lunes.

Con los cupones en la mano, jugás con los números de tu DNI al derecho y al revés. Tenés que separar de a dos cifras los últimos seis dígitos de tu documento y si coinciden con los números favorecidos en los sorteos de la Tómbola Oficial Matutina de Entre Ríos de los martes, miércoles o jueves, GANASTE.

Tenés tiempo para registrarte hasta las 13 del viernes de la semana de vigencia del juego.

Tutorial

Con el cupón del domingo ordená los últimos 6 dígitos de tu DNI separados de a dos cifras consecutivas, y con el cupón del lunes ordená los últimos 6 dígitos de tu DNI separados de a dos cifras consecutivas, pero al revés. Es decir, si tu documento termina así: 94 09 48 participás con el cupón del domingo. El lunes lo ordenás al revés: 49 90 84.

Tus números tienen que coincidir con las dos cifras que salieron a Primera o Segunda en la Tómbola Oficial Matutina de Entre Ríos de martes, miércoles o jueves.

Por consultas está disponible el teléfono 0343 4233355 o WhatsApp 3434635621 de 9 a 17.