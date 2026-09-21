5 pueblos para un finde largo cerca de Buenos Aires

Cinco escapadas cerca de Buenos Aires para los próximos feriados de 2026. Qué visitar, cuánto tarda el viaje y precios aproximados en micro.

San Antonio de Areco, San Miguel del Monte, Tandil, Olavarría y Sierra de la Ventana son cinco destinos bonaerenses a los que se puede viajar desde Buenos Aires para aprovechar los próximos fines de semana largos del año. Hay opciones a poco más de dos horas de viaje y otras que justifican reservar tres o cuatro días, con pasajes de micro que parten desde los $14.000 por tramo según el destino, la fecha y el tipo de servicio.

¿Qué fines de semana largos quedan antes de fin de año?

Fecha Motivo Cómo queda el descanso Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Sábado 10 al lunes 12 Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional trasladado desde el 20 Sábado 21 al lunes 23 Lunes 7 y martes 8 de diciembre Día no laborable turístico e Inmaculada Concepción de María Del sábado 5 al martes 8 para quienes tengan libre el lunes Viernes 25 de diciembre Navidad Viernes 25 al domingo 27

Hay una salvedad en diciembre. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que la decisión de otorgarlo corresponde al empleador en buena parte del sector privado. El martes 8, en cambio, sí es feriado nacional inamovible. Para quienes tengan ambas jornadas libres, se arma una pausa de cuatro días desde el sábado 5.

¿Y adónde ir? La elección cambia bastante según el tiempo disponible. Areco o San Miguel del Monte permiten una salida breve; Tandil y Olavarría funcionan mejor con dos noches; Sierra de la Ventana, por la distancia y la cantidad de actividades al aire libre, invita a estirar un poco más el viaje.

San Antonio de Areco: una escapada entre pulperías y tradición gaucha

A unos 120 kilómetros de Buenos Aires, San Antonio de Areco es uno de los clásicos cuando se busca campo sin alejarse demasiado. Su casco histórico combina construcciones bajas, talleres de artesanos, antiguas pulperías y una identidad criolla que no quedó reducida a una postal para turistas.

La Plaza Arellano es un buen punto de partida. Desde allí se puede caminar hacia la parroquia San Antonio de Padua, conocer el taller y museo de platería de la familia Draghi y seguir hacia la ribera. Del otro lado del río aparece uno de los emblemas locales, el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, junto con la histórica pulpería La Blanqueada y el Parque Criollo.

El viaje también se presta para algo menos programado. Sentarse junto al río, entrar a un almacén, buscar una parrilla o recorrer puestos de sogueros, plateros y talabarteros puede ocupar buena parte de la tarde sin necesidad de acumular atracciones.

Desde Retiro, los micros tardan alrededor de 2 horas y 8 minutos. Las tarifas parten aproximadamente desde los $14.000 por tramo y hay opciones de empresas como Chevallier, Central Argentino y Autotransporte San Juan.

San Miguel del Monte: 15 kilómetros para bordear la laguna

San Miguel del Monte queda a unos 110 kilómetros de la Capital y tiene un argumento difícil de discutir cuando llegan los días templados. Su laguna ocupa unas 740 hectáreas y está rodeada por cerca de 15 kilómetros de espacios verdes.

La costanera Juan Manuel de Rosas concentra buena parte del movimiento durante el fin de semana, con bares, restaurantes y sectores para caminar frente al agua. También hay clubes de pesca, campings y propuestas náuticas. Quien prefiera correrse de la costa puede buscar las construcciones históricas vinculadas al pasado colonial de la localidad o acercarse a alguna de las estancias de los alrededores.

Es, además, una alternativa cómoda para una escapada corta. Desde Retiro hay servicios que demoran unas 2 horas y 19 minutos, con pasajes que parten desde los $15.000.

Tandil entre cerros, senderos y picadas

Tandil juega en otra escala. Está a unos 330 kilómetros de Buenos Aires y, aunque ya no responde exactamente a la imagen de un pequeño pueblo, conserva uno de los perfiles más buscados para las escapadas bonaerenses por su combinación de sierras, gastronomía y actividades al aire libre.

La Piedra Movediza suele encabezar cualquier recorrido, aunque la roca original cayó en 1912 y hoy una réplica ocupa su antiguo lugar. El Cerro Centinela, el Monte Calvario, el Lago del Fuerte y el Parque Independencia permiten armar itinerarios muy distintos sin salir de la ciudad y sus alrededores. Para el final del día queda otra tradición tandilense, la de los quesos, salamines y picadas.

Viajar de noche puede ser una buena alternativa para aprovechar mejor el tiempo. Desde Retiro, el viaje dura alrededor de 5 horas y hay opciones semicama desde $54.000 y cama desde $62.000. Entre las empresas que realizan este recorrido se encuentran Platabus, Cóndor Estrella y Plusmar, con distintas alternativas de horarios a lo largo del día.

Olavarría: más allá del casco urbano

Olavarría aparece menos que Tandil en los listados tradicionales de escapadas, y justamente por eso puede resultar interesante. Se encuentra a unos 359 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro de la provincia, y combina la estructura de una ciudad intermedia con paisajes serranos a pocos kilómetros.

Uno de los paseos más accesibles sigue el Arroyo Tapalqué a la altura del Parque Mitre. Para cambiar por completo de escenario hay que desplazarse unos 20 kilómetros hasta Sierras Bayas, donde el relieve altera la llanura bonaerense y aparecen caminos en pendiente, formaciones rocosas y puntos panorámicos.

El Centro Cultural Municipal San José, instalado en un edificio levantado originalmente a comienzos del siglo XX, suma otra posibilidad para quienes prefieren alternar naturaleza con propuestas culturales.

Los micros desde Retiro tienen una duración media cercana a las 6 horas. Los pasajes parten aproximadamente desde los $41.000. Hay distintas alternativas de horarios y empresas para hacer el recorrido, entre ellas Plusmar, Chevallier, Cóndor Estrella y El Águila.

Sierra de la Ventana: para un fin de semana que pide zapatillas cómodas

Sierra de la Ventana es la opción más distante de esta lista, pero también una de las que más cambia el paisaje. La comarca está a más de 500 kilómetros de Buenos Aires y reúne localidades como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray y Tornquist, con cerros, arroyos y senderos que poco se parecen a la imagen habitual de la provincia.

El gran protagonista es el Parque Provincial Ernesto Tornquist. Allí se encuentra el Cerro Ventana, de 1.134 metros sobre el nivel del mar, cuya formación rocosa da nombre a la zona. También está el Cerro Tres Picos, que con 1.239 metros es el punto más alto de la provincia. Hay circuitos de trekking de distinta exigencia, cascadas, piletones naturales y recorridos que requieren guía.

Villa Ventana ofrece otra cadencia. Casas de té, cabañas, galerías y caminos entre pinos sirven para bajar el ritmo después de una mañana de senderos. Cerca también sobreviven las ruinas del antiguo Club Hotel de la Ventana, inaugurado en 1911 y envuelto desde hace décadas en historias y leyendas locales.

En micro, es el trayecto que más tiempo demanda. Desde Retiro, el viaje ronda las 8 horas y 42 minutos. Los pasajes semicama parten de aproximadamente $62.000, mientras que las opciones cama se encuentran alrededor de los $68.000. Entre las empresas que realizan este recorrido se encuentran Cóndor Estrella y El Águila.

Una última escapada antes de fin de año

Con varios fines de semana largos todavía por delante, elegir el destino depende menos de encontrar “el mejor pueblo” que de calcular cuántas horas se quieren dedicar al viaje. San Antonio de Areco y San Miguel del Monte permiten resolver una salida corta; Tandil y Olavarría funcionan bien para dos o tres días, mientras que Sierra de la Ventana recompensa a quienes pueden estirar la estadía y reservar más tiempo para recorrer sus senderos y paisajes serranos.