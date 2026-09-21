¿Cómo elegir el tamaño de cama ideal según el dormitorio?

Guía práctica para elegir la medida de cama adecuada según el tamaño del dormitorio, el mobiliario y el espacio de circulación.

Elegir una cama no consiste solamente en comparar medidas y quedarse con la opción más amplia que permita el presupuesto. El dormitorio tiene límites concretos, muebles que necesitan abrirse, sectores de paso y puertas o ventanas que condicionan la distribución. Por eso, antes de decidir el tamaño conviene observar la habitación completa y pensar cómo se utiliza durante el día, no solamente cuando llega el momento de dormir.

En un dormitorio matrimonial, por ejemplo, un colchón de 2 plazas puede resultar una alternativa equilibrada cuando el espacio disponible no permite avanzar hacia formatos de mayor ancho sin sacrificar circulación. La comodidad depende del área para dormir, pero también de poder levantarse, acceder al placard, llegar a ambos lados de la cama o cambiar las sábanas sin convertir cada movimiento en una maniobra incómoda.

Medir el dormitorio antes de elegir

El primer dato que conviene tener es la superficie de la habitación. Sin embargo, conocer los metros cuadrados no alcanza. Dos dormitorios de igual superficie pueden admitir camas muy distintas si uno tiene una planta casi cuadrada y el otro es angosto y alargado.

Lo más práctico es medir el ancho y el largo disponibles y registrar dónde se encuentran la puerta, las ventanas, los placares empotrados, los radiadores, los enchufes y cualquier otro elemento fijo. También hay que verificar hacia dónde abren las puertas. Una cama puede entrar matemáticamente en determinado sector y, aún así, bloquear parcialmente un placard o dejar un paso demasiado estrecho.

Como referencia de distribución, dejar aproximadamente entre 50 y 60 centímetros libres en las zonas de circulación facilita el acceso y las tareas cotidianas alrededor de la cama. No siempre será posible mantener esa distancia en todos los lados, sobre todo en departamentos pequeños, pero sirve para detectar cuándo una medida comienza a resultar excesiva para el ambiente.

Una habitación pequeña necesita prioridades claras

En pocos metros cuadrados, cada centímetro que gana la cama se pierde en otro sector. Allí aparece una decisión bastante concreta. ¿Es preferible disponer de más superficie para dormir o mantener lugar para una mesa de luz, una cómoda, un escritorio o simplemente un recorrido cómodo?

Las camas individuales cercanas a los 90 centímetros de ancho suelen adaptarse bien a dormitorios juveniles, habitaciones de huéspedes y espacios reducidos. También permiten aprovechar con mayor libertad las paredes restantes para incorporar almacenamiento o una zona de estudio.

En dormitorios dobles pequeños, en cambio, aumentar el tamaño sin observar la distribución puede terminar produciendo el efecto contrario al buscado. Una cama cómoda deja de serlo cuando obliga a pasar de costado para llegar al placard o impide utilizar una mesa de luz. Por eso, la medida debe evaluarse siempre dentro del plano real de la habitación.

Qué cambia en un dormitorio mediano

Cuando existe algo más de superficie, las posibilidades aumentan. Una habitación de alrededor de 10 a 12 metros cuadrados puede admitir una cama doble, aunque nuevamente importa la forma del ambiente y el mobiliario que la acompaña. Como orientación, distintas guías sitúan a partir de ese rango una superficie razonable para integrar una cama matrimonial manteniendo funcionalidad.

En esta escala de dormitorio empiezan a tener sentido opciones más amplias, especialmente para parejas. Un mayor ancho aporta independencia para cambiar de posición durante la noche y reduce la sensación de compartir un espacio demasiado ajustado.

Eso no implica ocupar automáticamente todo lo disponible. Una cama más ancha también requiere revisar el tamaño de las mesas de luz, la ubicación del placard y la distancia hasta otros muebles. En muchos casos, unos centímetros menos en la cama permiten que la habitación funcione bastante mejor durante el resto del día.

Los dormitorios grandes permiten pensar en queen o king size

Las habitaciones amplias habilitan camas queen y king size sin comprometer tanto la circulación. En las referencias internacionales pueden encontrarse queen de aproximadamente 150 o 160 centímetros de ancho y camas king que alcanzan los 180 o incluso los 200 centímetros, aunque las denominaciones y medidas comerciales cambian entre mercados y fabricantes.

En este caso, medir sigue siendo necesario. El error frecuente consiste en pensar que una habitación grande admite cualquier cama. Una estructura voluminosa, un respaldo ancho o una base que sobresale varios centímetros respecto del colchón pueden modificar bastante la superficie ocupada.

Además, cuanto mayor es la cama, más importante resulta prever el espacio lateral. Si ambas personas utilizan habitualmente el dormitorio, lo conveniente es conservar acceso independiente a cada lado. Apoyar una cama matrimonial contra una pared puede liberar metros, pero obliga a una de las personas a atravesar la cama para entrar o salir.

No hay que medir solamente el colchón

Otro detalle fácil de pasar por alto es la estructura. La medida anunciada para un colchón no necesariamente coincide con las dimensiones exteriores de la cama terminada.

Una base sencilla puede ocupar prácticamente la misma superficie, pero una estructura con laterales gruesos, respaldo, pie de cama o terminaciones tapizadas puede agregar varios centímetros. Ese excedente parece pequeño cuando se observa el producto de manera aislada. En un dormitorio justo, puede significar perder buena parte de un pasillo.

Antes de comprar, conviene conocer la medida exterior completa de la cama armada. Si el dormitorio todavía está vacío, un recurso simple es marcar esas dimensiones en el piso con cinta de papel. De ese modo se puede caminar alrededor del rectángulo, simular la apertura del placard y comprobar si queda espacio para el resto del mobiliario.

Pensar qué otras funciones cumple el dormitorio

No todos los dormitorios se utilizan de la misma manera. Algunos funcionan exclusivamente como lugar de descanso. Otros incluyen un escritorio para trabajar, un sector para estudiar, un televisor, una cómoda grande o espacio libre para que jueguen los chicos.

Este uso cotidiano debería intervenir en la elección. Una persona que trabaja varias horas por día desde el dormitorio quizás obtenga más beneficio de conservar un escritorio cómodo que de sumar veinte centímetros al ancho de la cama. En una habitación principal amplia, en cambio, ese mismo incremento puede no afectar ninguna otra función.

También conviene proyectar cambios próximos. En un dormitorio infantil, por ejemplo, el escritorio y el espacio de guardado suelen ganar importancia a medida que pasan los años. Elegir una medida lógica para la habitación puede evitar reorganizaciones completas poco tiempo después.

Probar la distribución antes de decidir

Una forma sencilla de reducir errores es plantear dos o tres configuraciones posibles antes de comprar. Se puede comenzar por la cama más grande que parece razonable, marcarla en el piso y comprobar qué sucede con los pasos laterales, las puertas y los muebles.

Si la circulación queda demasiado condicionada, bajar una medida suele producir una diferencia mayor de la que sugieren los números. Recuperar 20 o 30 centímetros puede permitir abrir por completo un cajón, sumar una mesa de luz o caminar con mayor comodidad.

La cama ideal, entonces, no es necesariamente la que ocupa más superficie. Es la que deja una proporción razonable entre descanso y espacio libre, responde a la altura y cantidad de personas que la utilizan y se integra al dormitorio sin obligar a reorganizar cada movimiento alrededor suyo.