El escandaloso debut de Silvia Suller como jurado en el Bailando de Bolivia

Silvia Süller debutó con escándalo en el jurado del "Bailando" de Bolivia, donde fue invitada de manera especial al ciclo por una semana. Y en una de sus salidas se refirió a Marcelo Tinelli.

"Trabajé muchísimo para él cuando empezó VideoMatch. Siempre tuvimos buena relación y participé del Bailando 2007. Pero desde el 2009 no me llamó más, yo los llamé a él, a Fede Hoppe y al Chato Prada a ver si me daban trabajo, sobre todo como jurado porque tengo trayectoria suficiente. Ni siquiera me contestó, nada", arrancó la mediática.

"No tuve una vida linda ni fácil. Me fui de la Argentina y no voy a volver. Hace ocho años que no veo a mis hijos, que les he dado todo el amor y todo el cariño. Si alguien día quieren, que vuelvan ellos, yo no los busco más. Y si vuelven hay que ver si los acepto, ni con un perro se hace lo que mis hijos hicieron conmigo", agregó picante.

Ya comenzado el programa, Silvia mantuvo una picante discusión con Mariano de la Canal, el conocido fan de Wanda Nara, que integra el ciclo hace tiempo.