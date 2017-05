Más testigos confirman la hipótesis accidental en la muerte de un chico de 15 años

La tarde de ayer las calles del barrio Belgrano parecían casi deshabitadas y había un silencio no habitual. Pocos chicos jugando a la pelota y vecinos haciendo sus cosas puertas adentro. Al cierre de esta edición, no se reportaron balaceras. La muerte de "un pibe que no se metía con nadie", según contaron sus amigos a UNO, fue un golpe duro para todo el barrio.





Tras la despedida de los restos de Iván Barreto ante una multitud en el cementerio municipal, anoche había una tensa calma, porque se corrió el rumor de una posible venganza, como sucede generalmente, con el linchamiento de la vivienda del autor del homicidio . En la casa del adolescente acusado por el hecho había una nueva familia y una camioneta de mudanzas en la puerta. Comentaron que la madre del chico de 15 años decidió venderla ante la posibilidad de una represalia.









Ayer declararon más testigos en la Fiscalía a cargo de Viviana Ferreyra, y todo sigue indicando que se trató de un hecho accidental, una imprudencia por parte del adolescente que estaba manipulando el arma. Y todo va confirmando, también, la negligencia de los funcionarios judiciales que, solo cuatro días antes, tuvieron la posibilidad de intervenir y dictar una medida para proteger al chico y evitar la desgracia que ocurrió. Fue cuando el menor quedó detenido el sábado a la noche tras un enfrentamiento armado con la Policía. Cayó junto a otras cinco personas con varias armas y municiones.

























El crimen de Iván Barreto es el primer homicidio cometido por un menor de edad no punible (tiene 15 años) con la vigencia de la nueva Ley Nº 10.450 de procedimiento penal de niños y adolescentes. El chico, que quedó alojado en una dependencia del Copnaf en Victoria, será sometido a un proceso, se investigará el hecho para esclarecer si fue un accidente o si el disparo fue intencional y se dictará una sentencia donde será declarado responsable. En lugar de como ocurría antes, de que se archive el caso por tratarse de un menor de 15 años. Ahora habrá una sentencia que, además, será de algún modo algo reparadora para la familia de la víctima en lugar de que el caso quede en el olvido.









La muerte de Iván desnudó nuevamente todas las falencias del Estado y la falta de dispositivos en materia penal para abordar el conflicto que hace mucho tiempo viene sucediendo en el barrio Belgrano. Luego de que el fin de semana allanaran la vivienda y secuestraran las armas en poder de algunos jóvenes y un par de menores, sea el juez de Garantías, el fiscal o el defensor de Pobres y Menores que intervinieron en el caso, podría haber solicitado una medida de protección de derechos al Juzgado de Familia, y buscar así la intervención del Copnaf, que nunca se enteró de tal situación. De haber sucedido, el adolescente habría estado bajo un tratamiento u otro tipo de abordaje, en lugar de manipulando un revólver calibre 38. Arma que, dicho sea de paso, aún no aparece.

















***

Una madre que no fue escuchada









La madre del adolescente acusado del disparo accidental que le costó la vida a Iván Barreto pidió que su hijo fuera sometido a un tratamiento ya que no podía controlarlo. Como informó UNO ayer, la mujer pidió en reiteradas oportunidades ayuda a los organismos del Estado, pero no fue escuchada a tiempo.



"Desde diciembre" venía solicitando la ayuda de la Justicia y el Copnaf "para que lo internen, porque tiene problemas de droga", dijo Vanina en diálogo con El Once TV. Recordó que al padre del chico lo asesinaron a balazos en enero de 2015. "Fui varias veces al Copnaf pero me decían que como él no tenía causa ni denuncia no podían hacer nada. Pedía que por favor lo internen", manifestó la mujer, quien además afirmó que "el chico que falleció era sano. Una excelente persona".