Las pistas que se investigan por la desaparición de Micaela García

El ministro de Gobierno Mauro Urribarri y el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Maslein, detallaron en conferencia de prensa la dirección de la investigación para dar con el paradero de Micaela García, la joven desaparecida el sábado en Gualeguay.





Doscientos efectivos policiales están abocados a rastrillajes, e inspección de lugares en la ciudad, en zonas aledañas, rutas y caminos, cursos de agua, contando con apoyo aéreo, y también la disponibilidad técnica que brinda el dron.



Según la Policía, han sido desplazados los recursos humanos necesarios para una investigación exhaustiva, utilizando canes de localización de rastros; caballos, embarcaciones náuticas de desplazamiento rápido, camionetas, motocicletas y cuatriciclos que permiten el tránsito en diferentes terrenos.



Asimismo personal especializado de la Dirección de Investigaciones junto a Inteligencia Criminal, analizan material informático, registros fílmicos y diferentes comunicaciones de telefonía celular incautada.

"Estuvimos con los padres de Micaela, con Néstor y Andrea, se les comunicó todo lo acontecido en las últimas horas y los avances de la investigación. Nuestro gobernador puso todos los recursos necesarios para la búsqueda. Tenemos 200 agentes recorriendo las calles de Gualeguay. El objetivo es encontrar sana y salva a Micaela García", dijo Urribarri a la prensa.





Respecto de Sebastián Wagner, único sospechoso hasta el momento por la desaparición de la joven, el ministro de Gobierno señaló que pesa sobre él un pedido de captura. "Lo que sabemos es que que ha cometido abusos y violación en Concepción del Uruguay, que fue liberado en agosto de la prisión y que hoy es el principal sospechoso".





A su turno el jefe de Policía de la provincia expresó: "En el vehículo (Renault 18 breack) , se levantaron evidencias importantes que van a ser sujetos a pericia y análisis. Encontramos tierra, manchas, pelo, y una pala que fue secuestrada pero no en el auto".





Maslein aclaró que hasta el momento no hay detenidos. "La mujer de Wagner fue derivada a Fiscalía donde se le tomó declaración. Sabemos que la persona se ausentó el día domingo de la casa que compartían".





Las pistas que se investigan

Si bien la pista más firme es la de Sebastián Warner, ex convicto por dos casos de violación y un tercero que no pudo comprobarse, se siguen varias líneas investigativas y no se descarta ninguna hipótesis.





* Desde el inicio de la búsqueda se chequearon 36 cámaras de seguridad de viviendas particulares y comercios, a partir de las cuales se pudo reconstruir el trayecto que realizó la joven desde la salida del boliche King hasta el punto donde se encontró su calzado. El mismo trayecto fue marcado por los perros hasta 50 metros del calzado encontrado en al zona sur que, más tarde, se determinó que era el de la joven.

En algunas imágenes se la ve caminando sola y en otras se ve el auto sospechoso haciendo una ronda, pero no hay imágenes precisas del momento en el que, supuestamente, fue abordada.





* Una vecina señaló que sintió gritos de una mujer en la madrugada, como pedido de auxilio.





* Una vez que se identificó el auto sospechoso en las cámaras comenzó su búsqueda. Se lo encontró en un lavadero ubicado en la ruta 12. Se trata de un Renault 18 break color verde, y se logró la identidad del sospechoso: Sebastián Werner, quien cumplió una condena de nueve años por violación de dos estudiantes y hubo un tercer caso por el que no se lo pudo juzgar.

* Se analizan huellas, rastros de tierra, fluidos y cabellos encontrados en el auto y también en una aspiradora con el que se limpió el vehículo. El Renault 18 break fue lavado por fuera con agua pero aún así se pudieron levantar rastros.





* En el lavadero se encontró una pala de punta con tierra.





* El sospechoso tenía la cara rasguñada. Así lo indicó su pareja quien hoy prestó declaración. La mujer dijo que no lo ve desde el domingo.





* Pavón, el dueño del lavadero donde trabajaba Warner indicó que su empleado le devolvió el auto el lunes "porque no lo podía pagar" y le dijo que se ausentaría de Gualeguay porque estaba "deprimido" y "extrañaba a su familia". El patrón también hizo referencia a las marcas que el hombre tenía en la cara.





* Se evalúa el testimonio de un camionero que vio a una mujer en un auto en una situación extraña.





* Warner continúa prófugo. Pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional y se dispuso un operativo cerrojo en todo el territorio y los pazos fronterizos.