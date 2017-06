Este lunes comienza el juicio por el femicidio de Josefina López

El Víbora Acuña, acusado del A las 8.30 de este lunes se dará inicio el juicio oral y público contra Juan CarlosAcuña, acusado del femicidio de la joven Josefina López, de 17 años de edad, perpetrado en julio de 2015.

El debate se desarrollará desde mañana hasta el 14 de julio en Concordia

La causa en sí, fue muy compleja porque se tuvo que reconstruir las últimas horas de vida de Josefina López, teniendo en cuenta que desde el momento del hallazgo del cuerpo descuartizado, pasaron 27 días de búsqueda entre rastrillajes, pesquisa de datos, testimonios de vecinos, amigos y allegados.

El único imputado por el asesinato de la joven es Juan Carlos el "víbora" Acuña, pareja de la tía de la chica.

"La causa tiene suficientes elementos para llegar a un juicio. Se ventilarán los elementos objetivos y subjetivos que tiene la Fiscalía. Hay pruebas contundentes para que se dicte una condena perpetua", aseguró a UNO el fiscal Mario Guerrero.





Rosa Blanco, mamá de Josefina López y su pareja.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira



Nervios y angustia

Hoy a la tarde, UNO dialogó con el padre y la madre de corazón de Josefina. Gustavo admitió que está muy nervioso y angustiado. "Estamos muy mal por todo lo que sucedió, pero no perdemos la esperanza que sea condenado y por lo que hizo este hombre", señaló el padre que se prepara desde hace un tiempo para escuchar en el juicio cómo fue asesinada y cómo se produjo el desmembramiento del cuerpo.

El víbora está preso en la cárcel de Paraná y llegará desde la capital previo al inicio del debate en la Cámara del Crimen.

En tanto, Rosa Blanco, contó a UNO: "Es muy grave lo que pasó y por eso es que vamos a estar atentos para que acá se haga justicia. Queremos saber qué pasó, por qué la mató y por qué tuvo el tremendo final Josefina".

"No bajamos los brazos, y así vamos a estar hasta el último minuto del juicio. No queremos que nada quede librado al azar. Fíjensé lo que pasó con el juicio por el femicidio de Gisela López, no hubo justicia, y todos quedaron libres", referenció la madre de corazón, para admitir: "Fue un golpe muy grande lo que vimos en Paraná, pobre esa familia que ahora no sabe qué hacer".

"Nosotros tenemos nuestro querellante, confiamos en el fiscal y en la Justicia y por ello es que pedimos la pena máxima, es decir prisión perpetua. Pedimos lo que corresponde y por ello es que reclamamos a los jueces estar a la altura de las circunstancias y analizar bien todas las pruebas que tienen", alertó finalmente.