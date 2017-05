En Hernandarias juntan firmas para pedir que se revise la perpetua de un policía

Como se sabe el hecho investigado ocurrió en la tarde del 14 de febrero de 2014 en Hernandarias, donde Juan José Chocor, de 18 años, recibió un disparo de un arma calibre 9 milímetros que le impactó en la nuca. El muchacho murió el 31 de mayo de ese año en el hospital San Martín de Paraná.

En la etapa de los alegatos, la fiscal Matilde Federik consideró acreditado el delito por el cuál Rivas disparó a Chocor con su arma reglamentaria cuando este se encontraba de espaldas a una distancia no mayor a los cuatro metros.

Para la defensa del oficial de Policía Eduardo Rivas, en ningún momento se tuvo intención de producirse el deceso del joven de Hernandarias y se abogó por la idea de un exceso en legítima defensa. Además recordó que producto de los incidentes sufrió un disparo que le provocó problemas para movilizarse. El balazo recibido en el fémur ocurrió por parte de alguien que intentó evitar el procedimiento policial.

El Tribunal integrado por Elisa Zilli, Pablo Zoff y Alejandro Grippo, dio a conocer la sentencia, llegando a la conclusión por unanimidad declarar a Ramón Eduardo Rivas, "autor material y responsable del delito de Homicidio Agravado y, en consecuencia, condenarlo a la pena de prisión Perpetua, y accesorias legales".

En el adelanto de sentencia, se dispuso además que el oficial subinspector Rivas, permanezca en prisión preventiva con la inmediata detención del condenado, quien será alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hasta que quede firme la sentencia.

hernandarias.jpg



El pedido del pueblo

UNO se contactó con una de las tantas vecinas que están impulsado el petitorio y el reclamo de ir en Casación para revisar la condena impuesta. Camila Torres dijo que en pocas horas se recolectaron numerosas firmas. "Estamos muy esperanzados en obtener una importante representación que exija una nueva revisión del fallo que a nuestro entender es totalmente injusto", reseñó.

"Hay mucha gente con bronca y que está muy molesta, por lo que no descartamos incluso hasta movilizarnos hacia dónde sea para expresar el descontento de Hernandarias", manifestó la mujer del pueblo en donde viven unas 8.000 personas.

Desde ayer se colocaron en varios comercios las carpetas con el petitorio "Y por lo que nos están diciendo, es mucha la gente que está respaldando el planteo general de revisión", adelantó Torres.

"Que sepa la gente que esto no va a quedar así, vamos a pelear por un buen policía, que lo conocemos, que sabemos que es humilde, honesto y que siempre actuó ajustado a Derecho", resaltó.





Además indicó que: "En el juicio lo único que se hizo fue investigar a Rivas, y se partió que él fue el responsable, pero tenemos entendido que la prueba de parafina dio negativa; además hay que recordar que él fue sorprendido por un grupo de personas que le sacó el arma, y luego incendiaron el móvil policial".

"En el juicio no se investigó porqué el policía terminó baleado en sus piernas, y él no se pegó los balazos. ¿Quién fue el que lo hirió, se supo? No; y quiénes incendiaron el móvil, tampoco", criticó la mujer reclamando que "hubo varios puntos oscuros que no se tocaron, lo único que se quiso fue condenar a una persona que se defendió de un par de delincuentes".

Por otra parte, reclamó a los abogados defensores avanzar con la Casación "porque es increíble que una persona que se defendió, tenga que purgar con una perpetua".