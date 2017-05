Comienza el juicio al concejal de Cambiemos Santiago Gaitán

De acuerdo a lo informado a UNO por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el juicio a los tres denunciados se realizará entre el 7 y 8 de junio ante la Sala I de la Cámara del Crimen, que será presidida por el juez Elvio Garzón e integrada por José María Chemez y Ricardo Bonazzola. La fiscal de Cámara será Carolina Castagno y los abogados defensores: Julio Federik; Leopoldo Lambruschini; Sebastián Colman e Ignacio Díaz.

Al concejal Gaitán y a Torrealday se les imputa (cuando el edil era titular de Vialidad provincial y el abogado era apoderado legal de la repartición provincial) haber suscripto en noviembre de 2006 un convenio de pago con la empresa Neriki SA (de la que Issel era apoderado general) en beneficio del Issel por un monto de 1.199.662,60 pesos, pese a que no correspondía realizarlo.







"Para la suscripción de los referidos convenios se adujo falsamente que Neriki SA, era cesionaria de la firma Induvial SA y que en consecuencia resultaba acreedora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)" en una causa en la que la segunda empresa le inició a la DPV y que se llevó adelante en el fuero Contencioso Administrativo.

También Issel está acusado de haber actuado en connivencia previa con el apoderado legal Torrealday al promover el citado juicio, pese a saber que no le correspondía el carácter de acreedor de la DPV, por ser falso el convenio de pago de noviembre de 2006.

Según la Fiscalía, al momento de plantearse un juicio sumario por parte en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 para lograr que se cancelara la deuda según lo pactado, Torrealday "se allanó a la demanda instaurada contra el organismo estatal, conducta con las cuales se pretendió inducir a error a la magistrada (Andrea Pereyra) en procura de un pronunciamiento favorable a los intereses de los imputados, en perjuicio erario público".











"Nunca me escondí"

La noticia del procesamiento judicial de Gaitán, derivó en que el concejal realizara en su momento una aclaración que fue difundida por UNO: "Gracias a mi intervención y a una Resolución que emitimos que hizo que ese convenio no tuviera validez, se logró que no hubiera ningún daño material para las arcas del Estado provincial".





También dijo que la difusión de la noticia constituía una "extraña novedad", dando a entender que existiría algún interés político en ello.







Por último aseguró: " que todos sepan que como dirigente político, con responsabilidad ciudadana, voy a brindar todas las respuestas necesarias que se me requieran y en los ámbitos que correspondan. Nunca me escondí de nada y ante nadie, esta vez no será la excepción" .





Si hipotéticamente se da la sentencia del edil del bloque de Cambiemos en Paraná, indefectiblemente el concejal de extracción justicialista debería renunciar a la banca la que debería ser acupada por el primer suplente de la lista.

Existe además un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa de 2014, a raíz de una presentación de la Provincia contra Neriki SA, en el cual se declaró nula la Resolución de la DPV que ratificó el convenio cuestionado por considerar que había un grave vicio de ilegalidad en esos actos administrativos.