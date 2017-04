Los gremios docentes Agmer , AMET y UDA, con el acompañamiento de Sadop, realizarán una querella contra el gobierno provincial por "práctica desleal" debido a los "descuentos compulsivos" en los salarios docentes. También presentarán una denuncia penal contra el titular del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.





El anuncio fue realizado por referentes de los cuatro sindicatos en la carpa blanca, instalada frente a la Casa de Gobierno, en el marco de una conferencia de prensa.





El Frente Docente Entrerriano decidió "querellar a la patronal por práctica desleal por encontrarse incursa en la causal del art. 53 inc. e) de la ley 23551" y "denunciar penalmente al presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo por encontrarse probablemente incurso en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público".





Las presentaciones se realizarán debido a "los indebidos descuentos practicados sobre los sueldos afectando a casi totalidad de los docentes de la provincia", que, según los gremios, fueron ejecutados de "manera ilegal, avasallando los derechos alimentarios de miles de familias entrerrianas, llegando incluso a ridículo de efectuarlos sobre trabajadores en uso de licencia y sobre trabajadores no adheridos a medidas de fuerza".





Los sindicatos repudian "de forma absoluta que se diga que existieron 'errores' de liquidación, cuando hubo una decisión política de aplicarlos indiscriminadamente con el objeto frenar la legítima lucha docente y de trasladar las responsabilidades arteramente las responsabilidades que les corresponden hacia los compañeros directivos y los propios sindicatos. En el mismo sentido exigimos que se tome la decisión política de devolver lo descontado de manera inmediata", dijeron.





La decisión fue anunciada en una conferencia en la que estuvieron presentes el titular de Agmer, Fabián Peccín; el secretario General de AMET, Andrés Besel; el titular de Sadop, Sergio Pesoa; y la secretaria de Educación de UDA, Rosa Ramírez.





"Agmer, AMET y UDA vamos a rubricar estas presentaciones judiciales debido a la intencionalidad política del Gobierno de realizar descuentos compulsivos", sostuvo Peccin, quien manifestó: "Para nosotros este conflicto se debe resolver políticamente convocando a los sindicatos a discutir una propuesta salarial que debe contener la devolución de los días descontados, la anulación de la resolución 2565 y un aumento salarial digno".





En otro tramo de la conferencia acusó al Gobierno provincial de querer "quebrar la lucha docente, desarticular el tejido social, sumirnos en la pobreza y negociar salarios a la baja", y aseveró que "en la decisión política de las máximas autoridades gubernamentales de la provincia se va a encontrar la solución al conflicto".





Por su parte, la secretaria de Educación de UDA, Rosa Ramírez, también salió al cruce de la gestión de Gustavo Bordet: "Esperábamos que el Gobierno provincial se diferenciara del nacional", subrayó.





"Para nosotros, la actitud de Bordet marca que hay una coalición para el ajuste. Se ha mostrado como un gobierno absolutamente insensible que genera más pobreza", enfatizó, al tiempo que advirtió: "Las medidas del Gobierno generan mayor resistencia y unidad".





En otro tramo de la conferencia, el titular de Sadop, Sergio Pesoa, explicó las razones por las que el gremio no firmará las presentaciones contra el Gobierno y Panozzo, aunque sí las acompaña: "Los docentes privados no tenemos una única patronal como el Estado, sino que tenemos un montón de patrones privados, por lo que la acción judicial que se encare no puede ser hecha en conjunto, sino que se tiene que ejecutar en forma individual ante su patrón respectivo".





Luego, en coincidencia con lo dicho por el resto de los referentes gremiales, aseguró que "la solución pasa por la convocatoria al diálogo que debería hacer el Gobierno provincial".





Peccín: "Que la Justicia tome nota"





"Sabemos que los fallos judiciales de estos últimos ochos años respecto a los días de paro y a la judicialización de los conflictos han sido siempre en contra de los trabajadores y han ratificado la acción de día no trabajado día no pagado", sostuvo.





Pero aclaró: "Acá fueron más allá de eso porque hicieron descuentos compulsivos. Se castigó a los directivos que no informaron las inasistencias, descontando en esas escuelas a todos los docentes, hayan hecho paro o no. Actuaron en forma intempestiva".





Consultado por esta la agencia APF, Peccín manifestó: "Esperemos que la Justicia tome nota, proceda y ponga el acento en solucionar este conflicto respecto de las desprolijidades en las que ha incurrido el Gobierno de la Provincia".





En este marco, diferenció los descuentos por paro y los "compulsivos": Para Peccín, "hay que diferenciar dos cosas: por un lado está el descuento por el día del paro, sobre lo que hemos perdido todas las acciones legales y hay jurisprudencia en relación a que día no trabajado, dia no pagado. Por otra parte, acá hubo descuentos masivos a docentes que no adhirieron a los paros". (APFDigital)