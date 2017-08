Alumna de escuela rural de La Paz ganó una beca para ir al Balseiro

La escuela secundaria rural N° 11 José Sixto Álvarez está situada en la zona de Tacuaras, en Paraje Yacaré, a unos 26 kilómetros de La Paz, a la altura del kilómetro 627 de la Ruta Nacional N° 12. Tiene una matrícula de 92 alumnos que llegan desde distintos lugares, incluso de la provincia de Corrientes, y la semana pasada su comunidad educativa recibió la grata noticia de que el trabajo de investigación de una de sus estudiantes de 5° año fue seleccionado entre los 15 mejores, entre 574 que se habían presentado de todo el país.

Se trata de Daiana Schemberger, quien de esta forma ganó una beca para alumnos de escuelas de enseñanza Media, otorgada por el Instituto Balseiro, uno de los más prestigiosos de América Latina y del mundo, que funciona en el Centro Atómico Bariloche. La joven y su tutora, la docente de Matemáticas Lorena Isarraulde, podrán viajar en octubre con todo pago para capacitarse durante una semana en el mismo centro en el que se forman profesionales en Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Telecomunicaciones y postgraduados en Física, Física Médica e Ingeniería.





Daiana tituló la monografía que la impulsó a ser una de las alumnas seleccionadas en este concurso "Lo que no alcanzamos a ver del sol y del viento", dando cuenta de cuáles son los obstáculos que enfrenta el desarrollo de las energías renovables en la Argentina. Para llevar adelante su investigación, se propuso "conocer las problemáticas de los usuarios y de los proveedores de energías renovables en la zona de influencia de la escuela", y se planteó como objetivo "proponer una forma de promover la utilización de energías renovables superadora a las que existieron o existen".





El rector, Ramón Vivas, quien está a cargo de la institución desde hace tres años, comentó a UNO: "Ni bien nos enteramos de esta posibilidad del proyecto se lo comentamos a la profesora Lorena Isaurralde, que siempre trabaja en investigación y junto a otro alumno había logrado esta misma mención en 2011. Los tiempos eran acotados, porque en las escuelas rurales a veces es difícil la conectividad, pero conseguimos enviar el trabajo y hacer los trámites necesarios para poder participar".





Si bien la escuela está incluida en el programa Conectar Igualdad, hace dos años que no reciben nuevas netbooks y se las arreglan con las que ya tienen, lidiando con una mala conexión que los obligó a contratar a una empresa de La Paz para mejorar el servicio y que los chicos puedan buscar información en internet, junto con el trabajo de campo. "Tratamos de brindarles las herramientas necesarias para que pudieran investigar. A Daiana le gusta la investigación y le interesó este tema porque su familia también padeció el problema de la falta de electricidad y fue una de las primeras en la zona en instalar paneles solares. Y si bien el reglamento permite una participación individual junto a un docente, también colaboraron los estudiantes Paula Mercedes Frizzo y Tomás Hyland, quienes ya habían participado el año anterior con gran compromiso y dedicación, aunque finalmente fue Daiana quien lo realizó e hizo los retoques finales para presentarlo", señaló Vivas, quien contó además que le año pasado alumnos de su escuela salieron segundos en un concurso del Senado Juvenil, destacando el nivel educativo y el elevado marco pedagógico de la escuela: "Todos estos logros son un gran orgullo. Yo hace poco que estoy y esto es mérito de los docentes, de los chicos y de las familias que apoyan mucho a nuestros alumnos. Es un logro general".





"Los chicos festejaron junto a Daiana. Es un grupo muy unido, todos trabajan juntos. En el medio rural muchas veces la escuela es el único lugar de encuentro que tienen los jóvenes, a diferencia de lo que pasa en las ciudades, entonces se conforman lindos grupos", mencionó.





Por último, comentó que muchos de los estudiantes hacen el gran sacrificio de salir de sus casas a las 4.30 de la mañana para llegar a las 7, y se quedan hasta las 5 de la tarde. Pasa a buscarlos un transporte escolar que recorre extensos kilómetros de asfalto pero también de tierra, que se tornan intransitables cuando llueve. Daiana vive a 18 kilómetros de la escuela y cuando el camino se vuelve barro el colectivo no puede entrar a buscarla, y como les pasa a muchos, tienen que faltar hasta que el tiempo mejore. No obstante, no hay adversidad capaz de menguar su entusiasmo por el estudio, y por eso será la única estudiante entrerriana de nivel medio que este año llegue al Instituto Balseiro.









Un trabajo innovador