La paritaria docente fue convocada para el martes 21

En la mañana de este lunes se concretó la primara reunión entre representantes del Gobierno provincial y los sindicatos docentes Agmer, AMET, Sadop y UDA. El ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, convocó a la paritaria salarial formal, cuya primera reunión tendrá lugar el martes 21, a las 10, en la Secretaría de Trabajo.





En el encuentro, que se realizó en el Salón de los Gobernadores encabezado por los ministros de Gobierno Mauro Urribarri; de Economía Hugo Balay, y el titular del CGE José Luis Panozzo, no se hicieron propuestas formales pero los gremios plantearon la necesidad de que se formalice una "propuesta seria" superior al 18% sugerido por el Gobierno Nacional.





En ese sentido sostuvieron que, la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el año pasado, y teniendo en cuenta el cálculo inflacionario para 2017, hace que los porcentajes se licuen.





La audiencia

Al inicio de la audiencia, el ministro de Economía planteó las dificultades financieras que afronta la provincia y la necesidad de contar con una referencia nacional para establecer la pauta salarial de 2017. Por su parte, el presidente del CGE, Panozzo, hizo un resumen de lo realizado desde el organismo en materia de concursos y carrera docente.





Al tomar la palabra, el secretario general de Agmer, Fabián Peccín, planteó a las autoridades la necesidad de que se presente una propuesta salarial concreta antes del día 22 de febrero, cuando los docentes deben presentarse en las escuelas. En ese marco, manifestó que la propuesta de recomposición que se realice debe contemplar la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2016; la previsión inflacionaria del año 2017 y el respeto del acuerdo paritario nacional firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y la Ctera.





También se exigió que "ningún trabajador docente esté por debajo de la línea de pobreza". y "que se respeten los criterios históricos demandados por ese gremio sobre la forma en que se deben pagar los haberes docentes".





Se pidió además que la Provincia se exprese sobre la demanda de apertura de la paritaria nacional, expresando la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores a causa de definiciones políticas del gobierno nacional.





Tras el encuentro, el titular del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, destacó el acercamiento entre las partes, adelantó que se presentará una oferta salarial e instó a los representantes de los docentes a ser "razonables", teniendo en cuenta "la situación financiera de la provincia", para que "se puedan pagar los haberes que se acuerden en tiempo y forma".





Con respecto a la negociación paritaria, el funcionario sostuvo que esa instancia "es amplia y contempla varios puntos" y resaltó "los acuerdos alcanzados el año pasado en materia de infraestructura, viviendas, concursos, entre otros puntos. "Seguiremos trabajando en lo que hace a mejorar la situación de los trabajadores de la educación", manifestó a APF.





"En el sector docente hay mucha expectativa, venimos de un contexto nacional poco favorable por que la paritaria, por primera vez después de muchos años, no se ha abierto. Como definición el Gobierno Nacional dejó librado a los gobiernos provinciales la discusión con los sindicatos, por lo que no tenemos una referencia nacional. Antes las paritarias no sólo discutían el mínimo que se garantizaba sino también el financiamiento del Estado nacional a las provincias. Hoy hay incertidumbre. El 18% señalado por el Gobierno nacional dista mucho de las pretensiones de los docentes. Además se habla de concretarlo en cuatro tramos", expresó esta mañana a radio 97.1 La Red Paraná Manuel Gomez secretario gremial de Agmer.





"Esperamos tener una oferta que atienda a las demandas de los docentes. Una vez que se concrete convocaremos a un congreso para analizar los pasos a seguir. Si no hay una respuesta salarial satisfactoria se definirá un plan de acción. Hasta el momento el mandato de las bases es no iniciar el ciclo lectivo si no se da respuesta a las demandas planteadas", puntualizó.